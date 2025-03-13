Google розкрила дату релізу Android 16 Beta 3 — що нового з'явиться

Смартфон з операційною системою Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Google дражнить бета-тестерів та розробників новим попереднім оновленням Android 16. Третя бета-версія операційної системи має з'явитися сьогодні, 13 березня.

Про це пише 9to5Google.

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У середу, 12 березня, в X (Twitter) з'явився допис з акаунта AndroidDev, який повідомив дату релізу нової версії.

We're dropping Android 16 Beta 3 tomorrow! Make sure to check back in here for the release. ⏲️ — Android Developers (@AndroidDev) March 12, 2025

"Ми випускаємо Android 16 Beta 3 завтра! Не забудьте повернутися сюди, щоб дізнатися про випуск", — йдеться у повідомленні.

Зазвичай тизери таких оновлень не вказують на серйозні зміни, як були в другій бета-версії. У ній найбільшим оновленням стала можливість запускати Google Wallet подвійним натисканням кнопки живлення.

Також з'явився інтегрований параметр "Надзвичайно тьмяний" та можливість змінити систему вимірювання в налаштуваннях. Ще відбулася візуальна регресія з кольором фону додатків "Налаштування", що може бути виправлено у новій бета-версії. Окрім цього, Google представив новий віджет "Перемикання користувачів", який можна додати на головний екран.

Зазначається, що Android 16 Beta 3 відзначиться стабільністю платформи, вмістивши фінальні API й поведінку. Коли цикл попереднього перегляду завершиться, можна очікувати значних змін у цьому випуску.

У квітні очікується ще принаймні одне оновлення Android 16 Beta 4, а перед червневим релізом можуть бути й інші фінальні бета-випуски.

Нагадаємо, на Android з'явилася функція, яка дозволяє видалити зображення та відео з серверів Google, не видаляючи їх з пристрою. Раніше така можливість була доступна лише користувачам iOS.

Також ми писали, що в Google Play можна завантажити майже всі програми та ігри. Проте іноді на деякі з них встановлюють регіональні обмеження, які можна обійти та завантажити додатки на Android, виконавши прості кроки.