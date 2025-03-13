Google раскрыла дату релиза Android 16 Beta 3 — что нового появится

Смартфон с операционной системой Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Google дразнит бета-тестеров и разработчиков новым предварительным обновлением Android 16. Третья бета-версия операционной системы должна появиться сегодня, 13 марта.

Об этом пишет 9to5Google.

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В среду, 12 марта, в X (Twitter) появилось сообщение из аккаунта AndroidDev, который сообщил дату релиза новой версии.

Мы сбрасываем Android 16 Beta 3 завтра! Не забудьте проверить здесь релиз. ⏲️ - Android Developers (@AndroidDev) 12 марта 2025 года

"Мы выпускаем Android 16 Beta 3 завтра! Не забудьте вернуться сюда, чтобы узнать о выпуске", — говорится в сообщении.

Обычно тизеры таких обновлений не указывают на серьезные изменения, как были во второй бета-версии. В ней самым большим обновлением стала возможность запускать Google Wallet двойным нажатием кнопки питания.

Также появился интегрированный параметр "Чрезвычайно тусклый" и возможность изменить систему измерения в настройках. Еще произошла визуальная регрессия с цветом фона приложений "Настройки", что может быть исправлено в новой бета-версии. Кроме этого, Google представил новый виджет "Переключение пользователей", который можно добавить на главный экран.

Отмечается, что Android 16 Beta 3 отметится стабильностью платформы, вместив финальные API и поведение. Когда цикл предварительного просмотра завершится, можно ожидать значительных изменений в этом выпуске.

В апреле ожидается еще по крайней мере одно обновление Android 16 Beta 4, а перед июньским релизом могут быть и другие финальные бета-выпуски.

Напомним, на Android появилась функция, которая позволяет удалить изображения и видео с серверов Google, не удаляя их с устройства. Ранее такая возможность была доступна только пользователям iOS.

Также мы писали, что в Google Play можно скачать почти все программы и игры. Однако иногда на некоторые из них устанавливают региональные ограничения, которые можно обойти и загрузить приложения на Android, выполнив простые шаги.