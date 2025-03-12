Google Фото отримав нову функцію видалення з серверів компанії — як скористатися

Додаток Google Photos на екрані смартфона. Фото: Pexels

В Google Фото на Android з'явилася функція, яка видаляє зображення та відео, що зберігаються на серверах Google, не видаляючи їх з пристрою. Раніше вона була доступна лише для iOS.

Про це пише Android Authority.

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Як скористатися новою функцією в Google Фото

Функція "Скасувати резервну копію пристрою" дозволяє видаляти медіа, що зберігається на серверах Google, не впливаючи на копії на своєму пристрої. Будь-які фото та відео, видалені за допомогою неї, все ще будуть доступні на смартфоні. Однак після видалення хмарної резервної копії функція "Резервне копіювання" в Google Фото буде автоматично вимкнена для цього пристрою.

Щоб отримати доступ до нової функції повного видалення резервної копії фотографій і відео, потрібно виконати такі кроки:

відкрийте додаток Google Фото на своєму пристрої Android;

торкніться зображення свого профілю або ініціалів у верхній частині екрана, потім "Налаштування фотографій", а потім "Резервне копіювання";

прокрутіть екран, щоб переглянути наведені нижче елементи;

торкніться "Скасувати резервне копіювання для цього пристрою";

установіть прапорець "Я розумію, що мої фотографії та відео з цього пристрою будуть видалені з Google Фото";

торкніться "Видалити резервну копію Google Фото".

Нагадаємо, в Google Play Store для користувачів доступні майже всі програми та ігри, лише якщо вони не обмежені регіонально. У деяких країнах можуть бути недоступними деякі додатки, проте це обмеження можна обійти.

Також ми писали, що користувачі Gmail отримали нову чудову функцію, яка працює на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер можна додавати події до Google Календаря безпосередньо з листа, в якому вказана дата проведення.