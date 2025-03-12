Google Фото получил новую функцию удаления с серверов компании — как воспользоваться

Приложение Google Photos на экране смартфона. Фото: Pexels

В Google Фото на Android появилась функция, которая удаляет изображения и видео, хранящиеся на серверах Google, не удаляя их с устройства. Ранее она была доступна только для iOS.

Об этом пишет Android Authority.

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Как воспользоваться новой функцией в Google Фото

Функция "Отменить резервную копию устройства" позволяет удалять медиа, хранящееся на серверах Google, не влияя на копии на своем устройстве. Любые фото и видео, удаленные с помощью нее, все еще будут доступны на смартфоне. Однако после удаления облачной резервной копии функция "Резервное копирование" в Google Фото будет автоматически отключена для этого устройства.

Чтобы получить доступ к новой функции полного удаления резервной копии фотографий и видео, нужно выполнить следующие шаги:

откройте приложение Google Фото на своем устройстве Android;

коснитесь изображения своего профиля или инициалов в верхней части экрана, затем "Настройки фотографий", а затем "Резервное копирование";

прокрутите экран, чтобы просмотреть приведенные ниже элементы;

коснитесь "Отменить резервное копирование для этого устройства";

установите флажок "Я понимаю, что мои фотографии и видео с этого устройства будут удалены из Google Фото";

коснитесь "Удалить резервную копию Google Фото".

Напомним, в Google Play Store для пользователей доступны почти все приложения и игры, только если они не ограничены регионально. В некоторых странах могут быть недоступны некоторые приложения, однако это ограничение можно обойти.

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