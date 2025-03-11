Google додав нову корисну функцію в Gmail на базі Gemini — як скористатися

Логотип застосунку Google Календар на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Користувачі Google Workspace отримали нову чудову функцію в Gmail, яка базується на штучному інтелекті Gemini. Тепер з'явилася можливість додавати події до Google Календаря безпосередньо з електронного листа.

Про це пише TechCrunch.

Читайте також:

Як працює нова функція

Gemini може автоматично визначати вміст у листах, пов'язаний з календарем, та запропонувати кнопку "Додати до календаря". Після натискання на неї відкриється бічна панель у Gmail, де необхідно підтвердити додавання події до календаря.

Додавання події в календар за допомогою Google Gemini. Фото: Google

Поки функція доступна лише англійською мовою та у вебверсії Gmail, згодом очікується додавання інших мов та підтримка мобільної версії. Подія, що з'являється в календарі за допомогою нової функції, не включатиме інших гостей, а також не відображатиметься в листах з уже доданими подіями, такими як бронювання ресторанів, готелів та авіаквитків.

Функцією вже можуть скористатися користувачі Google Workspace Business та Enterprise, а також підписники Gemini Education, Education Premium або Google One AI Premium.

Раніше Google додав нові можливості до вебверсії Gmail, які допомагають користувачам писати електронні листи, підсумовувати теми, ставити запитання та знаходити конкретну інформацію з листів у теці "Вхідні". Згодом ці функції додали й у мобільний додаток Gmail для iOS та Android.

Нагадаємо, у випадку, якщо ваша стара адреса електронної скриньки Gmail стала неактуальною або ви хочете змінити її на професійнішу, можна скористатися системою псевдонімів Gmail. Так можна значно спростити процес перенесення всієї пошти, підписок, акаунтів та інших цифрових активів.

Також ми писали, що Google планує оновити доступ до Gmail. В рамках оновлення безпеки користувачі не отримуватимуть SMS-повідомлення для підтвердження входу, натомість надходитиме QR-код.