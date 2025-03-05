Використовуйте Google Gemini на максимум — 5 функцій, які варто спробувати

Google Gemini Live на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google Gemini має потужні функції штучного інтелекту, які можуть значно покращити життя кожного користувача. Чатбот може надавати рекомендації щодо покупок, узагальнювати відео з YouTube та навіть планувати подорожі.

Про п'ять способів використовувати Google Gemini розповідає MakeUseOf.

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Додайте зображення до пошукового запиту

Іноді простих текстових запитів до чатбота може не вистачити, якщо ви хочете передати конкретно те, що шукаєте. Якщо ви намагаєтеся ідентифікувати об'єкт або проаналізувати складну схему, можна додати зображення до вашого запиту, що створить цінний контекст та призведе до точнішої відповіді.

Додати зображення можна як з камери, так і з галереї, а Gemini проаналізує його та надасть корисну інформацію. Наприклад, можна завантажити фотографію певного товару, щоб ідентифікувати його, або сфотографувати математичну задачу, щоб отримати покрокове рішення.

Запитати про те, що на екрані

Gemini на Android може перевірити, що відбувається на екрані й користувач може поставити йому запитання про це. Наприклад, ви читаєте новину в Chrome і можете попросити Gemini підсумувати ключові моменти з неї або навіть перевірити факти з неї в інтернеті.

Також чатбот здатний аналізувати зображення на екрані. При перегляді фотографії він може миттєво ідентифікувати об'єкти. Такий спосіб використання значно легший, ніж використання Google Lens. Крім того, Gemini може підсумувати довге відео на YouTube, якщо ви не маєте часу або просто не хочете переглядати все відео цілком.

Доступ до інформації з ваших Google Apps

Google Gemini має бездоганну інтеграцію з додатками Google Workspace. Завдяки чатботу можна отримати інформацію з Gmail, Документів, Диску, Календаря тощо. Таким чином, можна взаємодіяти з програмами Google, не відкриваючи їх.

Чатбота можна попросити навіть вичитати документ у Google Документах або знайти необхідну інформацію з нотаток у Google Диску за допомогою простого текстового запиту.

Використовуйте Gemini для планування наступної подорожі

Google Workspace не є єдиними інструментами, з якими Gemini має інтеграцію; він також працює з Google Maps, Google Hotels та Google Flights. В меню розширення Gemini необхідно увімкнути відповідні перемикачі.

Після активації можна попросити Gemini переглянути ціни на квитки, перевірити наявність вільних місць у готелях та визначити найкращий маршрут з аеропорту до місця призначення.

При дослідженні нового міста можна попросити Gemini знайти на Google Картах найближчі ресторани, пам'ятки та інші місця, які варто відвідати.

Розмовляйте з Gemini

Google Gemini має один з найкращих на ринку режимів чатбота зі штучним інтелектом, який дозволяє вести природні та невимушені бесіди замість того, щоб вводити текстові запити. Вам потрібно лише натиснути кнопку Live у додатку Gemini та почати розмову.

Можна запитати будь-що, наприклад, про нещодавній футбольний матч, отримати ідеї для подарунків, він може супроводжувати вас у приготуванні страви та провести мозковий штурм творчих проєктів — і все це, не торкаючись екрана. Спілкування з Gemini схоже на розмову з хорошим другом, який має відповіді на всі запитання.

Gemini також підтримує розмову у фоновому режимі, тому можна продовжувати спілкуватися з ним під час використання інших додатків або заблокувати смартфон і продовжувати розмову без перерви.

Найбільшою перевагою Gemini є те, що всі перераховані функції доступні повністю безплатно і вони справді можуть покращити повсякденне життя.

Нагадаємо, Google додала на iPhone корисну функцію пошуку Lens. Вона доступна у браузері Chrome на iOS і нагадує за функціоналом Circle to Search на Android.

Також ми писали, що Google представила інструмент для програмістів, який може допомагати редагувати код на етапі його написання. Gemini Code Assist може автоматично шукати помилки в коді та доповнювати його.