Google Gemini став доступний на екрані блокування iPhone — як скористатися

Google Gemini Live на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Користувачі Google Gemini відтепер можуть звертатися до ШІ-чатбота безпосередньо з екрана блокування на iPhone. Ця можливість з'явилася завдяки оновленню, випущеному в понеділок, 3 березня. Для взаємодії з голосовою функцією Gemini Live від Google достатньо додати відповідний віджет на екран блокування і можна починати розмову з ботом ще до розблокування смартфона.

Про це пише TechCrunch.

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На тлі того, що Apple нібито відкладає випуск власної версії Siri з підтримкою штучного інтелекту до 2027 року, інші розробники ШІ почали пропонувати свої рішення для iPhone. Хоча у власному рішенні Apple, імовірно, будуть глибші інтеграції з усіма функціями iPhone, поточні інструменти на базі LLM і голосові помічники від сторонніх компаній дають змогу користувачам оцінити їхні можливості вже зараз.

Google Gemini Live на екрані блокування iPhone. Фото: TechCrunch

Окрім того, власники iOS-версії ChatGPT також можуть викликати голосову функцію Advanced Voice Mode прямо з екрана блокування.

Оновлений застосунок Gemini містить не лише Gemini Live — у ньому з'явилися додаткові віджети, які дають змогу фотографувати та одразу надсилати знімки чатботові, створювати нагадування й календарні події або миттєво переходити до текстового чату.

Також Google повідомила, що вже цього місяця Gemini-версія для Android отримає функції, завдяки яким користувачі зможуть отримувати відповіді на запитання про відео чи будь-який вміст на екрані безпосередньо під час його перегляду. Ці можливості є частиною масштабного проєкту Project Astra від Google DeepMind, який покликаний інтегрувати мультимодальну ШІ-розробку в застосунок Gemini.

Спершу ці інструменти стануть доступні передплатникам тарифного плану Gemini Advanced за 20 доларів на місяць.

Нагадаємо, Apple готує нову розмовну версію Siri в оновленні iOS 19.4 наступного року. Проте за останньою інформацією інсайдерів, компанія відстає від запланованого графіка.

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