Google Gemini стал доступен на экране блокировки iPhone — как воспользоваться

Google Gemini Live на экране смартфона. Фото: Unsplash

Пользователи Google Gemini отныне могут обращаться к ИИ-чатботу непосредственно с экрана блокировки на iPhone. Эта возможность появилась благодаря обновлению, выпущенному в понедельник, 3 марта. Для взаимодействия с голосовой функцией Gemini Live от Google достаточно добавить соответствующий виджет на экран блокировки, и можно начинать разговор с ботом еще до разблокировки смартфона.

Об этом пишет TechCrunch.

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На фоне того, что Apple якобы откладывает выпуск собственной версии Siri с поддержкой искусственного интеллекта до 2027 года, другие разработчики ИИ начали предлагать свои решения для iPhone. Хотя в собственном решении Apple, вероятно, будут более глубокие интеграции со всеми функциями iPhone, текущие инструменты на базе LLM и голосовые помощники от сторонних компаний позволяют пользователям оценить их возможности уже сейчас.

Google Gemini Live на экране блокировки iPhone. Фото: TechCrunch

Кроме того, владельцы iOS-версии ChatGPT также могут вызвать голосовую функцию Advanced Voice Mode прямо с экрана блокировки.

Обновленное приложение Gemini содержит не только Gemini Live — в нем появились дополнительные виджеты, которые позволяют фотографировать и сразу отправлять снимки чат-боту, создавать напоминания и календарные события или мгновенно переходить к текстовому чату.

Также Google сообщила, что уже в этом месяце Gemini-версия для Android получит функции, благодаря которым пользователи смогут получать ответы на вопросы о видео или любом содержимом на экране непосредственно во время его просмотра. Эти возможности являются частью масштабного проекта Project Astra от Google DeepMind, который призван интегрировать мультимодальную ИИ-разработку в приложение Gemini.

Сначала эти инструменты станут доступны подписчикам тарифного плана Gemini Advanced за 20 долларов в месяц.

Напомним, Apple готовит новую разговорную версию Siri в обновлении iOS 19.4 в следующем году. Однако по последней информации инсайдеров, компания отстает от запланированного графика.

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