Apple відкладає нову Siri на базі ШІ — коли чекати оновлення

Функції Apple Intelligence на екрані iPhone. Фото: Unsplash

Журналіст Bloomberg Марк Гурман ще минулого року заявив, що Apple готує "більш розмовну" версію Siri для iOS 19.4 на базі "більш просунутих великих мовних моделей". Однак у своєму бюлетені Power On від 2 березня він повідомив, що розробка цієї Siri, яка мала бути схожою на ChatGPT, наразі відстає від запланованого графіка.

Про це пише MacRumors.

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Гурман зазначив, що Apple більше не планує презентувати покращену Siri на WWDC 2025 у червні цього року. Крім того, схоже, що функція більше не вийде у складі iOS 19.4 у березні чи квітні наступного року. Натомість деякі співробітники Apple вважають, що суттєві зміни в Siri не запустять принаймні до iOS 20.

Це ще одна ознака того, що в напрямку генеративного штучного інтелекту компанія Apple все ще відстає від OpenAI.

Водночас, за словами Гурмана, iOS 19 все ж міститиме деякі зміни в базовій архітектурі Siri, які дозволять їй обробляти складніші запити.

Тим часом iOS 18.2 вже додала інтеграцію ChatGPT у Siri, а Google Gemini планується впровадити в одному з наступних оновлень системи. З виходом iOS 18.5, реліз якої очікується в травні, Siri має отримати "екранну обізнаність", кращу орієнтацію на особистий контекст та глибший контроль у межах кожного застосунку. Спочатку ці функції планували додати в iOS 18.4, що ще раз підкреслює внутрішні затримки Apple у цьому напрямку.

Нагадаємо, іноді iPhone може працювати не так, як хотілося б користувачу. Часто причиною є неправильні налаштування пристрою або звички користувача.

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