Apple откладывает новую Siri на базе ИИ — когда ждать обновления

Функции Apple Intelligence на экране iPhone. Фото: Unsplash

Журналист Bloomberg Марк Гурман еще в прошлом году заявил, что Apple готовит "более разговорную" версию Siri для iOS 19.4 на базе "более продвинутых больших языковых моделей". Однако в своем бюллетене Power On от 2 марта он сообщил, что разработка этой Siri, которая должна была быть похожей на ChatGPT, пока отстает от запланированного графика.

Об этом пишет MacRumors.

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Гурман отметил, что Apple больше не планирует представить улучшенную Siri на WWDC 2025 в июне этого года. Кроме того, похоже, что функция больше не выйдет в составе iOS 19.4 в марте или апреле следующего года. Зато некоторые сотрудники Apple считают, что существенные изменения в Siri не запустят по крайней мере до iOS 20.

Это еще один признак того, что в направлении генеративного искусственного интеллекта компания Apple все еще отстает от OpenAI.

В то же время, по словам Гурмана, iOS 19 все же будет содержать некоторые изменения в базовой архитектуре Siri, которые позволят ей обрабатывать более сложные запросы.

Между тем iOS 18.2 уже добавила интеграцию ChatGPT в Siri, а Google Gemini планируется внедрить в одном из следующих обновлений системы. С выходом iOS 18.5, релиз которой ожидается в мае, Siri должна получить "экранную осведомленность", лучшую ориентацию на личный контекст и более глубокий контроль в пределах каждого приложения. Сначала эти функции планировали добавить в iOS 18.4, что еще раз подчеркивает внутренние задержки Apple в этом направлении.

Напомним, иногда iPhone может работать не так, как хотелось бы пользователю. Часто причиной являются неправильные настройки устройства или привычки пользователя.

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