Як покращити досвід користування iPhone — 9 поширених помилок користувачів

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Чи помічали ви, що ваш iPhone не завжди працює так, як вам хотілося б? Найчастіше причина криється у налаштуваннях або звичках користувача, які заважають розкрити повний потенціал пристрою.

Про поширені помилки та порад, як їх виправити, пише MakeUseOf.

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Використання стандартних застосунків без спроби змінити їх на альтернативні

Apple за замовчуванням пропонує власні програми для пошти, браузера та повідомлень. Однак це зовсім не означає, що ви зобов'язані користуватися саме ними. Існує чимало сторонніх застосунків, які можуть значно покращити ваш досвід.

Наприклад, якщо ви перейшли з Android і звикли до Google Chrome, Gboard та Gmail, їх легко можна встановити й зробити основними на iPhone. Аналогічно стандартний "Паролі" від Apple можна замінити на більш потужні менеджери з перехресною роботою на різних пристроях.

Ігнорування функції "Зведення сповіщень"

Центр сповіщень в iOS інколи може засипати вас безліччю повідомлень, які важко впорядкувати. Проте є рішення — скористатися функцією "Зведення сповіщень".

Щоб увімкнути її, зайдіть у "Налаштування" — "Сповіщення" — "Заплановане зведення". Тоді iPhone групуватиме менш важливі сповіщення і надсилатиме їх у ті періоди, які ви обрали заздалегідь. Це допоможе тримати під контролем потік сповіщень і не втрачати концентрацію на важливих справах.

Відмова від налаштування "Центру керування" та екрана блокування

За замовчуванням на заблокованому екрані iPhone розташовані ярлики для ліхтарика та камери. Якщо вони не є найчастіше використовуваними вами функціями, чому б не замінити їх на Magnifier, Apple Remote, WhatsApp чи інші додатки?

Так само до "Центру керування" можна додати швидкий доступ до того, що ви використовуєте найчастіше. Наприклад, Apple Notes — для запису ідей, Shazam — щоб миттєво впізнавати музику, або ж ChatGPT для швидких запитів.

Нехтування функцією Back Tap

Багато хто навіть не здогадуються, що в налаштуваннях доступності є опція Back Tap. Вона дозволяє виконувати дії, просто двічі або тричі торкнувшись задньої кришки iPhone.

Серед можливостей — зробити скриншот, вимкнути звук, увімкнути камеру, викликати Siri чи навіть відкрити потрібний застосунок.

Перевантаження головного екрана занадто великою кількістю застосунків

Кожен новий додаток, завантажений з App Store, автоматично з'являється на головному екрані. У результаті смартфон може мати безладний вигляд, а пошук потрібного застосунку стає складнішим.

Ви можете розв'язати цю проблему, зайшовши у "Налаштування" — "Головний екран" і вибравши варіант "Тільки Бібліотека програм". Тоді нові додатки більше не заповнюватимуть екран автоматично, а додавати їх можна буде лише за потреби.

Недооцінка можливостей програми "Команди"

Часто доводиться вимикати Wi-Fi, коли виходите з дому, вмикати "Режим енергоощадження" при 30% батареї чи ставити таймер сну для подкастів? Усі ці дії можна автоматизувати через офіційну програму "Команди" від Apple.

На початку опанувати "Команди" може бути непросто, але результат того вартий. Цей додаток дасть змогу налаштовувати певні дії за розкладом, прив'язувати їх до місцеперебування чи стану пристрою, заощаджуючи ваш час та зусилля.

Відсутність оптимізації заряджання та використання несертифікованих аксесуарів

Батарея iPhone з часом втрачає свою місткість. Цей процес пришвидшується, якщо ви не активуєте функцію "Оптимізоване заряджання". Вона "заморожує" заряд на рівні 80% уночі та розпочинає завершальне заряджання ближче до вашого пробудження.

Також варто приділити увагу якості кабелів та адаптерів. Неоригінальні аксесуари можуть призвести до повільнішого заряджання, перегріву чи навіть пошкодження телефону. Пам'ятайте, що наслідки використання сумнівних зарядних пристроїв не покриваються гарантією Apple.

Неналаштована оптимізація пам'яті iPhone

Незалежно від того, скільки гігабайтів у вашому iPhone, рано чи пізно вони заповняться. Основні "винуватці" — фото та відео. Проте можна заощадити простір, якщо ви маєте підписку на iCloud+. Достатньо увімкнути опцію "Оптимізація сховища iPhone".

Ця функція замінює оригінали фотографій і відео на пристрої стиснутими версіями, тоді як повні файли безпечно зберігаються у хмарі. В результаті у вас не виникатиме проблем із браком місця під час знімання чи завантаження нових додатків.

Затримка важливих оновлень iOS

Багато хто відкладає встановлення нових версій iOS. Втім, окрім додаткових можливостей, оновлення містять критично важливі виправлення безпеки та усунення багів. Якщо відкладати цей процес, ви піддаєте пристрій потенційним уразливостям і навіть ризикуєте зіткнутися з некоректною роботою деяких застосунків.

Тож, аби зберегти безпеку та стабільність роботи iPhone, оновлюйтеся вчасно. Це допоможе вам користуватися смартфоном максимально ефективно.

Нагадаємо, OpenAI оновила застосунок ChatGPT на iPhone, і тепер чатбот можна використовувати як пошукову систему. Для цього необхідно активувати відповідне розширення у браузері Safari.

Також ми писали, що Adobe випустить на iPhone мобільну версію графічного застосунку Photoshop. Спочатку програмне забезпечення з'явиться в iOS, а вже наприкінці 2025 року — на Android.