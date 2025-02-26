Adobe випустила мобільний Photoshop для iPhone — які можливості та ціна

Додаток Adobe Photoshop на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Компанія Adobe оголосила про випуск мобільної версії свого відомого графічного та дизайнерського програмного забезпечення Photoshop — спочатку для iOS. Версія для Android запланована на кінець 2025 року.

Про це пише TechCrunch.

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За допомогою нової програми Photoshop на iPhone користувачі зможуть працювати з безплатним чи платним функціоналом, який адаптовано до форматів мобільних екранів. У ній доступні схожі інструменти, що й у десктопній версії, зокрема шари та маскування, однак вони оптимізовані для смартфонів. Також передбачена інтеграція з вебверсією Photoshop, доступною за окрему плату.

Для тих, хто хоче повноцінно користуватися мобільним застосунком і Photoshop у вебінтерфейсі, Adobe пропонує підписку за 7,99 долара на місяць. При цьому всі поточні платні плани Photoshop вже включають доступ до мобільної версії, зазначають у компанії.

Випускаючи Photoshop на мобільні пристрої, Adobe прагне залучити нову аудиторію, насамперед молодших користувачів, які звикли створювати креативні матеріали безпосередньо на смартфонах. У своєму анонсі Adobe підкреслює, що розробляла цю версію "з нуля", щоб надати "новому поколінню ентузіастів зображень та дизайну" змогу використовувати всі переваги Photoshop.

Безплатний доступ дає змогу комбінувати й поєднувати зображення, створювати виділення, працювати зі шарами та масками. Також можна змінювати або видаляти частини фотографій за допомогою "Tap Select" і застосовувати інструменти для точкової корекції. Крім того, включено інструменти на базі штучного інтелекту Adobe Firefly, зокрема "Generative Fill" і "Generative Expand".

Окрім цього, безплатним користувачам відкрито доступ до величезної бібліотеки безплатних стокових ресурсів Adobe Stock, а також можливість швидко перемикатися між різними додатками, такими як Adobe Express, Adobe Fresco чи Adobe Lightroom, завдяки прямій інтеграції.

Платна підписка дозволяє продовжити роботу над тим самим проєктом у вебверсії Photoshop для більш точного налаштування та отримання додаткового контролю. Крім цього, платні користувачі отримують розширений набір ШІ-функцій (зокрема "Generate Similar" і "Reference Image"), понад 20 тисяч шрифтів і можливість імпортувати власні.

Серед інших преміумфункцій:

"Object Select" для точного виділення окремих елементів;

"Magic Wand" для вибіркових корекцій;

інструмент "Remove Tool" для прибирання небажаних об'єктів;

"Clone Stamp" для приховування;

"Content-Aware Fill" для автоматичного заповнення окремих ділянок зображення.

Крім того, платна версія дає змогу освітлювати або затемнювати вибрані ділянки зображення й використовувати розширені режими накладання, які відповідають за прозорість та особливі візуальні ефекти.

Нова версія Photoshop для iPhone вже доступна в більшості країн світу через Apple App Store.

Нагадаємо, більшість виробників смартфонів зазнають критики, проте Apple нерідко вирізняється тим, що відкладає впровадження функцій, які вже давно реалізовано в Android. Такі затримки викликають невдоволення серед користувачів.

Також ми писали, що Google перенесла з Android на iPhone корисну опцію пошуку, а саме Lens, яку можна знайти в додатку Google та браузері Chrome на iOS. Ця технологія нагадує Android-функцію Circle to Search, що поки недоступна на iPhone.