Adobe выпустила мобильный Photoshop для iPhone — какие возможности и цена

Приложение Adobe Photoshop на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Компания Adobe объявила о выпуске мобильной версии своего известного графического и дизайнерского программного обеспечения Photoshop — сначала для iOS. Версия для Android запланирована на конец 2025 года.

Об этом пишет TechCrunch.

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С помощью новой программы Photoshop на iPhone пользователи смогут работать с бесплатным или платным функционалом, который адаптирован к форматам мобильных экранов. В ней доступны похожие инструменты, что и в десктопной версии, в частности слои и маскировка, однако они оптимизированы для смартфонов. Также предусмотрена интеграция с веб-версией Photoshop, доступной за отдельную плату.

Для тех, кто хочет полноценно пользоваться мобильным приложением и Photoshop в веб-интерфейсе, Adobe предлагает подписку за 7,99 доллара в месяц. При этом все текущие платные планы Photoshop уже включают доступ к мобильной версии, отмечают в компании.

Выпуская Photoshop на мобильные устройства, Adobe стремится привлечь новую аудиторию, прежде всего младших пользователей, которые привыкли создавать креативные материалы непосредственно на смартфонах. В своем анонсе Adobe подчеркивает, что разрабатывала эту версию "с нуля", чтобы предоставить "новому поколению энтузиастов изображений и дизайна" возможность использовать все преимущества Photoshop.

Бесплатный доступ позволяет комбинировать и объединять изображения, создавать выделения, работать со слоями и масками. Также можно изменять или удалять части фотографий с помощью "Tap Select" и применять инструменты для точечной коррекции. Кроме того, включены инструменты на базе искусственного интеллекта Adobe Firefly, в частности "Generative Fill" и "Generative Expand".

Кроме этого, бесплатным пользователям открыт доступ к огромной библиотеке бесплатных стоковых ресурсов Adobe Stock, а также возможность быстро переключаться между различными приложениями, такими как Adobe Express, Adobe Fresco или Adobe Lightroom, благодаря прямой интеграции.

Платная подписка позволяет продолжить работу над тем же проектом в веб-версии Photoshop для более точной настройки и получения дополнительного контроля. Кроме этого, платные пользователи получают расширенный набор ИИ-функций (в частности "Generate Similar" и "Reference Image"), более 20 тысяч шрифтов и возможность импортировать собственные.

Среди других премиум-функций:

"Object Select" для точного выделения отдельных элементов;

"Magic Wand" для выборочных коррекций;

инструмент "Remove Tool" для уборки нежелательных объектов;

"Clone Stamp" для скрытия;

"Content-Aware Fill" для автоматического заполнения отдельных участков изображения.

Кроме того, платная версия позволяет осветлять или затемнять выбранные участки изображения и использовать расширенные режимы наложения, которые отвечают за прозрачность и особые визуальные эффекты.

Новая версия Photoshop для iPhone уже доступна в большинстве стран мира через Apple App Store.

Напомним, большинство производителей смартфонов подвергаются критике, однако Apple нередко отличается тем, что откладывает внедрение функций, которые уже давно реализованы в Android. Такие задержки вызывают недовольство среди пользователей.

Также мы писали, что Google перенесла с Android на iPhone полезную опцию поиска, а именно Lens, которую можно найти в приложении Google и браузере Chrome на iOS. Эта технология напоминает Android-функцию Circle to Search, которая пока недоступна на iPhone.