Як перенести дані на новий iPhone або iPad — чотири способи

Смартфони Apple iPhone 12 Mini зліва та iPhone SE справа. Фото: Unsplash

Перехід на новий iPhone чи iPad може здаватися складним, особливо якщо на вашому старому пристрої багато даних. На щастя, існує кілька простих способів перенести все необхідне зі старого гаджета на новий.

Про те, як це зробити, розповідає MakeUseOf.

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Ця функція вбудована у всі iPhone та iPad, починаючи з iOS 11 та iPadOS 13. Її зручно використовувати, адже вона автоматично займається процесом перенесення даних, навіть якщо у вас немає резервної копії. Проте для цього вам потрібно мати старий iPhone поряд. Щоб скористатися функцією:

увімкніть Wi-Fi та Bluetooth на старому iPhone;

розташуйте обидва пристрої поруч, і на старому iPhone з'явиться підказка щодо налаштування нового;

підтвердьте свій Apple ID і відскануйте анімацію для зв'язку між телефонами;

після цього всі дані — додатки, налаштування, повідомлення та фото — почнуть передаватися бездротовим способом на новий пристрій.

Єдиний недолік у тому, що процес може зайняти чимало часу. Тож обидва пристрої бажано тримати поруч і не від'єднувати від живлення, поки все не завершиться.

iCloud

iCloud — ще один спосіб, що дає змогу передати дані на новий iPhone або iPad. Для цього не обов'язково мати старий пристрій під рукою, проте вам потрібно заздалегідь зробити резервну копію за допомогою iCloud.

Як переконатися, що резервна копія дійсно створена:

відкрийте "Налаштування" на старому iPhone та натисніть на своє ім'я вгорі екрана;

оберіть iCloud, а потім — "Резервна копія iCloud";

торкніться "Створити резервну копію зараз".

Під час першого налаштування нового пристрою виберіть "Відновити з резервної копії iCloud" і ввійдіть у свій Apple ID. Потім оберіть свою останню резервну копію, щоб розпочати завантаження даних. Залишайте гаджет під'єднаним до мережі Wi-Fi та електроживлення, поки процес не завершиться.

iTunes

iTunes Transfer дозволяє перенести дані з одного iPhone або iPad на інший за допомогою комп'ютера. Для цього знадобиться остання резервна копія вашого старого пристрою, збережена на Mac або ПК.

Як створити резервну копію за допомогою iTunes:

під'єднайте старий iPhone до комп'ютера;

відкрийте Finder (якщо у вас macOS Catalina чи новіше) або iTunes (на Windows чи старіших версіях macOS);

оберіть свій пристрій, натисніть "Створити резервну копію зараз" і зачекайте, поки процес завершиться.

Щоб перенести дані на новий iPhone:

оберіть "Відновити з Mac або ПК";

під'єднайте новий iPhone до комп'ютера;

відкрийте Finder або iTunes, натисніть "Відновити з цієї резервної копії" й виберіть останню копію.

Дочекайтеся завершення, перш ніж почати користуватися новим телефоном.

Провідне підключення

Якщо ви шукаєте швидший спосіб, провідний варіант передачі даних може бути кращим. Вам знадобляться зарядний кабель та обидва iPhone. Залежно від версії пристроїв можуть знадобитися різні типи кабелів:

для iPhone 15 — iPhone 16 і пізніших використовується USB-C;

для iPhone 14 або старіших — iPhone 15 або новіших потрібен кабель Lightning-USB-C;

якщо передаєте дані з iPhone 14 чи старішого на інший iPhone 14, чи старіший, знадобиться адаптер Lightning-USB 3 Camera і кабель Lightning-USB.

Далі під'єднайте пристрої:

якщо у вас iPhone 14 або старший, спочатку вставте адаптер у старий телефон, а потім використайте кабель Lightning-USB (або USB-C), щоб під'єднатися до нового iPhone;

увімкніть новий пристрій і дотримуйтеся інструкцій на екрані;

коли з'явиться запит на перенесення даних, оберіть "Перенести з iPhone".

Слідкуйте, щоб обидва пристрої залишалися зарядженими та підключеними протягом усього процесу. Після завершення на новому iPhone з'являться всі дані зі старого.

Нагадаємо, багатьом власникам iPhone надходять як дійсно потрібні SMS, так і спам-розсилки, через що пошук важливих повідомлень стає складнішим. У новій iOS 18 Apple оновила інтерфейс, тож деякі користувачі спочатку не можуть швидко зорієнтуватися в налаштуваннях.

Також ми писали, що слід уважно стежити за приватністю й обмежувати додатки на iPhone в доступі до вашого місцеперебування, щоб уникнути проблем із безпекою. Якщо ви часто ділитеся локацією з різними сервісами, перевірте, хто має права на відстеження, і за потреби вимкніть їх.