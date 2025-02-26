Как перенести данные на новый iPhone или iPad — четыре способа

Смартфоны Apple iPhone 12 Mini слева и iPhone SE справа. Фото: Unsplash

Переход на новый iPhone или iPad может казаться сложным, особенно если на вашем старом устройстве много данных. К счастью, существует несколько простых способов перенести все необходимое со старого гаджета на новый.

О том, как это сделать, рассказывает MakeUseOf.

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Эта функция встроена во все iPhone и iPad, начиная с iOS 11 и iPadOS 13. Ее удобно использовать, ведь она автоматически занимается процессом переноса данных, даже если у вас нет резервной копии. Однако для этого вам нужно иметь старый iPhone рядом. Чтобы воспользоваться функцией:

включите Wi-Fi и Bluetooth на старом iPhone;

расположите оба устройства рядом, и на старом iPhone появится подсказка по настройке нового;

подтвердите свой Apple ID и отсканируйте анимацию для связи между телефонами;

после этого все данные — приложения, настройки, сообщения и фото — начнут передаваться беспроводным способом на новое устройство.

Единственный недостаток в том, что процесс может занять немало времени. Поэтому оба устройства желательно держать рядом и не отсоединять от питания, пока все не завершится.

iCloud

iCloud — еще один способ, позволяющий передать данные на новый iPhone или iPad. Для этого необязательно иметь старое устройство под рукой, однако вам нужно заранее сделать резервную копию с помощью iCloud.

Как убедиться, что резервная копия действительно создана:

откройте "Настройки" на старом iPhone и нажмите на свое имя вверху экрана;

выберите iCloud, а затем — "Резервная копия iCloud";

коснитесь "Создать резервную копию сейчас".

Во время первой настройки нового устройства выберите "Восстановить из резервной копии iCloud" и войдите в свой Apple ID. Затем выберите свою последнюю резервную копию, чтобы начать загрузку данных. Оставляйте гаджет подключенным к сети Wi-Fi и электропитания, пока процесс не завершится.

iTunes

iTunes Transfer позволяет перенести данные с одного iPhone или iPad на другой с помощью компьютера. Для этого понадобится последняя резервная копия вашего старого устройства, сохраненная на Mac или ПК.

Как создать резервную копию с помощью iTunes:

подключите старый iPhone к компьютеру;

откройте Finder (если у вас macOS Catalina или новее) или iTunes (на Windows или более старых версиях macOS);

выберите свое устройство, нажмите "Создать резервную копию сейчас" и подождите, пока процесс завершится.

Чтобы перенести данные на новый iPhone:

выберите "Восстановить с Mac или ПК";

подключите новый iPhone к компьютеру;

откройте Finder или iTunes, нажмите "Восстановить из этой резервной копии" и выберите последнюю копию.

Дождитесь завершения, прежде чем начать пользоваться новым телефоном.

Проводное подключение

Если вы ищете более быстрый способ, проводной вариант передачи данных может быть лучшим. Вам понадобятся зарядный кабель и оба iPhone. В зависимости от версии устройств могут потребоваться разные типы кабелей:

для iPhone 15 — iPhone 16 и более поздних используется USB-C;

для iPhone 14 или более старых — iPhone 15 или более новых нужен кабель Lightning-USB-C;

если передаете данные с iPhone 14 или более старого на другой iPhone 14 или более старый, понадобится адаптер Lightning-USB 3 Camera и кабель Lightning-USB.

Далее подключите устройства:

если у вас iPhone 14 или старше, сначала вставьте адаптер в старый телефон, а затем используйте кабель Lightning-USB (или USB-C), чтобы подключиться к новому iPhone;

включите новое устройство и следуйте инструкциям на экране;

когда появится запрос на перенос данных, выберите "Перенести с iPhone".

Следите, чтобы оба устройства оставались заряженными и подключенными на протяжении всего процесса. После завершения на новом iPhone появятся все данные со старого.

Напомним, многим владельцам iPhone поступают как действительно нужные SMS, так и спам-рассылки, из-за чего поиск важных сообщений становится сложнее. В новой iOS 18 Apple обновила интерфейс, поэтому некоторые пользователи поначалу не могут быстро сориентироваться в настройках.

Также мы писали, что следует внимательно следить за приватностью и ограничивать приложения на iPhone в доступе к вашему местонахождению, чтобы избежать проблем с безопасностью. Если вы часто делитесь локацией с разными сервисами, проверьте, кто имеет права на отслеживание, и при необходимости отключите их.