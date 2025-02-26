Как перенести данные на новый iPhone или iPad — четыре способа

Со старого на новый — как перенести все данные между iPhone
Переход на новый iPhone или iPad может казаться сложным, особенно если на вашем старом устройстве много данных. К счастью, существует несколько простых способов перенести все необходимое со старого гаджета на новый.
О том, как это сделать, рассказывает MakeUseOf.
Быстрый старт (Quick Start)
Эта функция встроена во все iPhone и iPad, начиная с iOS 11 и iPadOS 13. Ее удобно использовать, ведь она автоматически занимается процессом переноса данных, даже если у вас нет резервной копии. Однако для этого вам нужно иметь старый iPhone рядом. Чтобы воспользоваться функцией:
- включите Wi-Fi и Bluetooth на старом iPhone;
- расположите оба устройства рядом, и на старом iPhone появится подсказка по настройке нового;
- подтвердите свой Apple ID и отсканируйте анимацию для связи между телефонами;
- после этого все данные — приложения, настройки, сообщения и фото — начнут передаваться беспроводным способом на новое устройство.
Единственный недостаток в том, что процесс может занять немало времени. Поэтому оба устройства желательно держать рядом и не отсоединять от питания, пока все не завершится.
iCloud
iCloud — еще один способ, позволяющий передать данные на новый iPhone или iPad. Для этого необязательно иметь старое устройство под рукой, однако вам нужно заранее сделать резервную копию с помощью iCloud.
Как убедиться, что резервная копия действительно создана:
- откройте "Настройки" на старом iPhone и нажмите на свое имя вверху экрана;
- выберите iCloud, а затем — "Резервная копия iCloud";
- коснитесь "Создать резервную копию сейчас".
Во время первой настройки нового устройства выберите "Восстановить из резервной копии iCloud" и войдите в свой Apple ID. Затем выберите свою последнюю резервную копию, чтобы начать загрузку данных. Оставляйте гаджет подключенным к сети Wi-Fi и электропитания, пока процесс не завершится.
iTunes
iTunes Transfer позволяет перенести данные с одного iPhone или iPad на другой с помощью компьютера. Для этого понадобится последняя резервная копия вашего старого устройства, сохраненная на Mac или ПК.
Как создать резервную копию с помощью iTunes:
- подключите старый iPhone к компьютеру;
- откройте Finder (если у вас macOS Catalina или новее) или iTunes (на Windows или более старых версиях macOS);
- выберите свое устройство, нажмите "Создать резервную копию сейчас" и подождите, пока процесс завершится.
Чтобы перенести данные на новый iPhone:
- выберите "Восстановить с Mac или ПК";
- подключите новый iPhone к компьютеру;
- откройте Finder или iTunes, нажмите "Восстановить из этой резервной копии" и выберите последнюю копию.
Дождитесь завершения, прежде чем начать пользоваться новым телефоном.
Проводное подключение
Если вы ищете более быстрый способ, проводной вариант передачи данных может быть лучшим. Вам понадобятся зарядный кабель и оба iPhone. В зависимости от версии устройств могут потребоваться разные типы кабелей:
- для iPhone 15 — iPhone 16 и более поздних используется USB-C;
- для iPhone 14 или более старых — iPhone 15 или более новых нужен кабель Lightning-USB-C;
- если передаете данные с iPhone 14 или более старого на другой iPhone 14 или более старый, понадобится адаптер Lightning-USB 3 Camera и кабель Lightning-USB.
Далее подключите устройства:
- если у вас iPhone 14 или старше, сначала вставьте адаптер в старый телефон, а затем используйте кабель Lightning-USB (или USB-C), чтобы подключиться к новому iPhone;
- включите новое устройство и следуйте инструкциям на экране;
- когда появится запрос на перенос данных, выберите "Перенести с iPhone".
Следите, чтобы оба устройства оставались заряженными и подключенными на протяжении всего процесса. После завершения на новом iPhone появятся все данные со старого.
Напомним, многим владельцам iPhone поступают как действительно нужные SMS, так и спам-рассылки, из-за чего поиск важных сообщений становится сложнее. В новой iOS 18 Apple обновила интерфейс, поэтому некоторые пользователи поначалу не могут быстро сориентироваться в настройках.
Также мы писали, что следует внимательно следить за приватностью и ограничивать приложения на iPhone в доступе к вашему местонахождению, чтобы избежать проблем с безопасностью. Если вы часто делитесь локацией с разными сервисами, проверьте, кто имеет права на отслеживание, и при необходимости отключите их.
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