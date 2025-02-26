Apple випустить iOS 18.4 у квітні — які головні нововведення

Смартфон iPhone поруч з ноутбуком MacBook Air. Фото: Pexels

Компанія Apple офіційно оголосила про вихід iOS 18.4 у квітні. Перша бета-версія вже доступна для розробників і учасників публічного бета-тестування. Хоча серед нововведень немає деяких раніше очікуваних функцій Apple Intelligence для Siri, в оновленні все ж передбачені інші помітні зміни.

Про це пише MacRumors.

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Пріоритетні сповіщення

Однією з головних функцій Apple Intelligence у цьому релізі є можливість автоматично визначати та відображати найважливіші сповіщення безпосередньо на екрані блокування. Користувачі можуть увімкнути цю опцію в налаштуваннях: "Налаштування" — "Сповіщення" — "Пріоритизація сповіщень".

Функція пріоритетних сповіщень в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Пріоритетні сповіщення доступні на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та всіх моделях лінійки iPhone 16.

Apple News+ Food

У додатку Apple News з'явиться новий розділ "Food", у якому для передплатників Apple News+ буде доступна величезна бібліотека рецептів і різноманітний контент на тему кулінарії.

Рецепти в додатку Apple News+ в iOS 18.4. Фото: MacRumors

За словами Apple, користувачі зможуть:

читати спеціально відібрані редакторами Apple News матеріали про їжу;

переглядати та шукати десятки тисяч рецептів у Recipe Catalog;

користуватися зручним форматом перегляду рецептів із покроковим режимом приготування на весь екран;

зберігати вподобані рецепти для перегляду без підключення до мережі.

Ambient Music

У Центрі керування з'явиться функція Ambient Music. Вона дозволяє миттєво вмикати добірку треків із чотирьох категорій — Sleep, Chill, Productivity та Wellbeing.

Функція атмосферної музики в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Розширена підтримка Apple Intelligence

Apple Intelligence отримає підтримку нових мов, зокрема:

французької;

німецької;

італійської;

бразильської португальської;

іспанської;

японської;

корейської;

китайської (спрощеної);

англійської (Сінгапур);

англійської (Індія).

У функції Image Playground додадуть новий стиль "Sketch" (на додачу до "Animation" та "Illustration"), що дозволяє створювати зображення на основі текстових описів. CarPlay у деяких автомобілях із великими дисплеями зможе відображати додатковий рядок іконок застосунків на одному екрані.

У країнах ЄС з'явиться можливість встановити додаток карт за замовчуванням, зокрема Google Maps.

Нові емодзі

Очікується, що оновлення включатиме нові емодзі, які відповідають стандарту Unicode 16.

Нові емодзі в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Компанія Apple традиційно додає свіжий набір значків у свої релізи "x.4", тож iOS 18.4 не стане винятком. Згідно з ранніми анонсами Unicode, серед нових емодзі можуть бути "обличчя з мішками під очима", "відбиток пальця", "дерево без листя", "коренеплід", "арфа", "лопата", "пляма" тощо.

Нагадаємо, більшість брендів смартфонів періодично зазнають критики, проте Apple часто опиняється в центрі уваги через відсутність певних функцій, давно доступних в Android-секторі. Користувачам не подобається затримка впровадження цих можливостей.

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