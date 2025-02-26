Apple выпустит iOS 18.4 в апреле — какие главные нововведения

Смартфон iPhone рядом с ноутбуком MacBook Air. Фото: Pexels

Компания Apple официально объявила о выходе iOS 18.4 в апреле. Первая бета-версия уже доступна для разработчиков и участников публичного бета-тестирования. Хотя среди нововведений нет некоторых ранее ожидаемых функций Apple Intelligence для Siri, в обновлении все же предусмотрены другие заметные изменения.

Об этом пишет MacRumors.

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Приоритетные уведомления

Одной из главных функций Apple Intelligence в этом релизе является возможность автоматически определять и отображать важнейшие уведомления непосредственно на экране блокировки. Пользователи могут включить эту опцию в настройках: "Настройки" — "Оповещения" — "Приоритизация уведомлений".

Функция приоритетных уведомлений в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Приоритетные уведомления доступны на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всех моделях линейки iPhone 16.

Apple News+ Food

В приложении Apple News появится новый раздел "Food", в котором для подписчиков Apple News+ будет доступна огромная библиотека рецептов и разнообразный контент на тему кулинарии.

Рецепты в приложении Apple News+ в iOS 18.4. Фото: MacRumors

По словам Apple, пользователи смогут:

читать специально отобранные редакторами Apple News материалы о еде;

просматривать и искать десятки тысяч рецептов в Recipe Catalog;

пользоваться удобным форматом просмотра рецептов с пошаговым режимом приготовления на весь экран;

сохранять понравившиеся рецепты для просмотра без подключения к сети.

Ambient Music

В Центре управления появится функция Ambient Music. Она позволяет мгновенно включать подборку треков из четырех категорий — Sleep, Chill, Productivity и Wellbeing.

Функция атмосферной музыки в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Расширенная поддержка Apple Intelligence

Apple Intelligence получит поддержку новых языков, в частности:

французского;

немецкого;

итальянского;

бразильского португальского;

испанского;

японского;

корейского;

китайского (упрощенного);

английского (Сингапур);

английского (Индия).

В функции Image Playground добавят новый стиль "Sketch" (в дополнение к "Animation" и "Illustration"), что позволяет создавать изображения на основе текстовых описаний. CarPlay в некоторых автомобилях с большими дисплеями сможет отображать дополнительную строку иконок приложений на одном экране.

В странах ЕС появится возможность установить приложение карт по умолчанию, в частности Google Maps.

Новые эмодзи

Ожидается, что обновление будет включать новые эмодзи, которые соответствуют стандарту Unicode 16.

Новые эмодзи в iOS 18.4. Фото: MacRumors

Компания Apple традиционно добавляет свежий набор значков в свои релизы "x.4", поэтому iOS 18.4 не станет исключением. Согласно ранним анонсам Unicode, среди новых эмодзи могут быть "лицо с мешками под глазами", "отпечаток пальца", "дерево без листьев", "корнеплод", "арфа", "лопата", "пятно" и другие.

Напомним, большинство брендов смартфонов периодически подвергаются критике, однако Apple часто оказывается в центре внимания из-за отсутствия определенных функций, давно доступных в Android-секторе. Пользователям не нравится задержка внедрения этих возможностей.

Также мы писали, что перенос данных между новыми iPhone или iPad может казаться сложной задачей. Несмотря на это, существует много простых способов, которые помогут почти мгновенно перенести всю важную информацию и настроить свой новый гаджет.