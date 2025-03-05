Используйте Google Gemini на максимум — 5 функций, которые стоит попробовать

Google Gemini Live на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google Gemini имеет мощные функции искусственного интеллекта, которые могут значительно улучшить жизнь каждого пользователя. Чат-бот может давать рекомендации по покупкам, обобщать видео с YouTube и даже планировать путешествия.

О пяти способах использовать Google Gemini рассказывает MakeUseOf.

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Добавьте изображение к поисковому запросу

Иногда простых текстовых запросов к чат-боту может не хватить, если вы хотите передать конкретно то, что ищете. Если вы пытаетесь идентифицировать объект или проанализировать сложную схему, можно добавить изображение к вашему запросу, что создаст ценный контекст и приведет к более точному ответу.

Добавить изображение можно как с камеры, так и из галереи, а Gemini проанализирует его и предоставит полезную информацию. Например, можно загрузить фотографию определенного товара, чтобы идентифицировать его, или сфотографировать математическую задачу, чтобы получить пошаговое решение.

Спросить, что на экране

Gemini на Android может проверить, что происходит на экране и пользователь может задать ему вопрос об этом. Например, вы читаете новость в Chrome и можете попросить Gemini подытожить ключевые моменты из нее или даже проверить факты из нее в интернете.

Также чат-бот способен анализировать изображения на экране. При просмотре фотографии он может мгновенно идентифицировать объекты. Такой способ использования значительно легче, чем использование Google Lens. Кроме того, Gemini может подытожить длинное видео на YouTube, если у вас нет времени или просто не хотите просматривать все видео целиком.

Доступ к информации из ваших Google Apps

Google Gemini имеет безупречную интеграцию с приложениями Google Workspace. Благодаря чат-боту можно получить информацию из Gmail, Документов, Диска, Календаря и тому подобное. Таким образом, можно взаимодействовать с программами Google, не открывая их.

Чат-бота можно попросить даже вычитать документ в Google Документах или найти необходимую информацию из заметок в Google Диске с помощью простого текстового запроса.

Используйте Gemini для планирования следующего путешествия

Google Workspace не являются единственными инструментами, с которыми Gemini имеет интеграцию; он также работает с Google Maps, Google Hotels и Google Flights. В меню расширения Gemini необходимо включить соответствующие переключатели.

После активации можно попросить Gemini просмотреть цены на билеты, проверить наличие свободных мест в отелях и определить лучший маршрут из аэропорта к месту назначения.

При исследовании нового города можно попросить Gemini найти на Google Картах ближайшие рестораны, достопримечательности и другие места, которые стоит посетить.

Разговаривайте с Gemini

Google Gemini имеет один из лучших на рынке режимов чат-бота с искусственным интеллектом, который позволяет вести естественные и непринужденные беседы вместо того, чтобы вводить текстовые запросы. Вам нужно лишь нажать кнопку Live в приложении Gemini и начать разговор.

Можно спросить что угодно, например, о недавнем футбольном матче, получить идеи для подарков, он может сопровождать вас в приготовлении блюда и провести мозговой штурм творческих проектов — и все это, не касаясь экрана. Общение с Gemini похоже на разговор с хорошим другом, у которого есть ответы на все вопросы.

Gemini также поддерживает разговор в фоновом режиме, поэтому можно продолжать общаться с ним во время использования других приложений или заблокировать смартфон и продолжать разговор без перерыва.

Самым большим преимуществом Gemini является то, что все перечисленные функции доступны полностью бесплатно и они действительно могут улучшить повседневную жизнь.

Напомним, Google добавила на iPhone полезную функцию поиска Lens. Она доступна в браузере Chrome на iOS и напоминает по функционалу Circle to Search на Android.

Также мы писали, что Google представила инструмент для программистов, который может помогать редактировать код на этапе его написания. Gemini Code Assist может автоматически искать ошибки в коде и дополнять его.