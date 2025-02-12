Як змінити адресу Gmail без створення нового облікового запису — використання псевдоніма

Пошукова система Google на смартфоні. Фото: Unsplash

Якщо ваша стара електронна адреса Gmail вже неактуальна або вам просто хочеться змінити її на більш професійну, є два варіанти: створити новий обліковий запис або скористатися системою псевдонімів у Gmail. Другий варіант може значно спростити процес, уникаючи необхідності вручну переносити всі ваші підписки, акаунти та інші цифрові активи.

Про те, як це зробити, розповідає Android Authority.

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Чому змінити адресу Gmail так складно

Google не передбачає простого способу зміни електронної адреси без створення нового облікового запису. Якщо ви вирішили створити новий акаунт, то переносити дані вручну — складний і виснажливий процес. У той час як Microsoft дозволяє використовувати кілька електронних адрес в межах одного облікового запису завдяки системі псевдонімів, Google не пропонує аналогічного рішення.

Проте у Gmail також є можливість налаштування псевдонімів, хоча вона працює не так гнучко, як у Microsoft. Це може стати корисним інструментом для тих, хто хоче змінити електронну адресу без втрати доступу до листів та інших важливих сервісів.

Що таке псевдонім Gmail і як він працює

Псевдонім у Gmail дозволяє відправляти листи з іншої електронної адреси, прив'язаної до основного акаунту. Це корисно, якщо у вас кілька акаунтів — наприклад, один для особистого користування, а інший для роботи. Натомість, замість постійного перемикання між акаунтами або встановлення додаткових додатків, ви можете працювати лише в Gmail.

Створення та налаштування псевдоніма Gmail. Фото: Android Authority

До одного облікового запису можна під'єднати до 99 псевдонімів. Проте важливо знати, що система не підтримує автоматичне отримання листів з псевдонімів у головну скриньку Gmail. Щоб отримувати листи з іншої адреси, потрібно налаштувати переадресацію або скористатися функцією Gmailify, яка дозволяє імпортувати пошту з іншого акаунта (максимум 5 акаунтів).

Як налаштувати псевдоніми в Gmail

Для створення та налаштування псевдонімів в Gmail необхідно:

увійти у свій Gmail;

відкрити Налаштування — Обліки та імпорт;

у розділі "Надсилати листи як" додати нову електронну адресу;

підтвердити додавання, перейшовши за посиланням, яке надійде на ваш другий акаунт.

Тепер при написанні листа у Gmail ви зможете вибирати, з якої адреси його надсилати.

Окрім цього, можна налаштувати переадресацію листів у розділі Пересилання та POP/IMAP, щоб всі вхідні листи з іншого акаунту автоматично з'являлися у вашій основній поштовій скриньці.

Як псевдонім допоможе змінити Gmail-адресу без втрати доступу

Якщо ваша стара електронна адреса стала непотрібною, а ви не хочете втратити важливі листи чи доступ до сервісів, псевдонім може допомогти в поступовому переході:

створіть новий обліковий запис Gmail з бажаною адресою;

додайте його як псевдонім у старий акаунт;

налаштуйте автоматичну переадресацію, щоб всі листи надходили в нову поштову скриньку;

поступово оновлюйте акаунти в інших сервісах, змінюючи прив'язану електронну пошту.

Ця система особливо корисна, якщо ви змінюєте ім'я, залишаєте роботу або просто хочете позбутися старої, незручної адреси.

Але псевдонім Gmail не змінює обліковий запис Google. Важливо розуміти, що псевдонім у Gmail впливає лише на електронну пошту, але не змінює ваш Google-акаунт. Наприклад, якщо ви купили додаток у Google Play, він залишиться прив'язаним до старого акаунту. Те саме стосується YouTube, Google Диска, Google Фото тощо.

Google поки що не дозволяє об'єднувати акаунти або переносити покупки між ними. Тому, якщо ви хочете повністю змінити акаунт, доведеться вручну переносити дані або користуватися двома акаунтами паралельно.

Нагадаємо, в Chrome Canary тестується функція автоматичної зміни паролів. Google інтегрував штучний інтелект в інструмент, який виявлятиме зламані паролі під час витоку даних та пропонуватиме їх оновлення.

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