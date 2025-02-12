Как изменить адрес Gmail без создания новой учетной записи — использование псевдонима

Псевдонимы Gmail — как изменить адрес без потери данных
Если ваш старый адрес электронной почты Gmail уже неактуален или вам просто хочется изменить его на более профессиональный, есть два варианта: создать новую учетную запись или воспользоваться системой псевдонимов в Gmail. Второй вариант может значительно упростить процесс, избегая необходимости вручную переносить все ваши подписки, аккаунты и другие цифровые активы.
О том, как это сделать, рассказывает Android Authority.
Почему изменить адрес Gmail так сложно
Google не предусматривает простого способа изменения электронного адреса без создания новой учетной записи. Если вы решили создать новый аккаунт, то переносить данные вручную — сложный и утомительный процесс. В то время как Microsoft позволяет использовать несколько электронных адресов в пределах одной учетной записи благодаря системе псевдонимов, Google не предлагает аналогичного решения.
Однако у Gmail также есть возможность настройки псевдонимов, хотя она работает не так гибко, как у Microsoft. Это может стать полезным инструментом для тех, кто хочет изменить электронный адрес без потери доступа к письмам и другим важным сервисам.
Что такое псевдоним Gmail и как он работает
Псевдоним в Gmail позволяет отправлять письма с другого электронного адреса, привязанного к основному аккаунту. Это полезно, если у вас несколько аккаунтов — например, один для личного пользования, а другой для работы. Вместо постоянного переключения между аккаунтами или установки дополнительных приложений, вы можете работать только в Gmail.
К одной учетной записи можно подключить до 99 псевдонимов. Однако важно знать, что система не поддерживает автоматическое получение писем с псевдонимов в главный ящик Gmail. Чтобы получать письма с другого адреса, нужно настроить переадресацию или воспользоваться функцией Gmailify, которая позволяет импортировать почту из другого аккаунта (максимум 5 аккаунтов).
Как настроить псевдонимы в Gmail
Для создания и настройки псевдонимов в Gmail необходимо:
- войти в свой Gmail;
- открыть Настройки — Учетные записи и импорт;
- в разделе "Отправлять письма как" добавить новый электронный адрес;
- подтвердить добавление, перейдя по ссылке, которая придет на ваш второй аккаунт.
Теперь при написании письма в Gmail вы сможете выбирать, с какого адреса его отправлять.
Кроме этого, можно настроить переадресацию писем в разделе Пересылка и POP/IMAP, чтобы все входящие письма с другого аккаунта автоматически появлялись в вашем основном почтовом ящике.
Как псевдоним поможет изменить Gmail-адрес без потери доступа
Если ваш старый электронный адрес стал ненужным, а вы не хотите потерять важные письма или доступ к сервисам, псевдоним может помочь в постепенном переходе:
- создайте новую учетную запись Gmail с желаемым адресом;
- добавьте его как псевдоним в старый аккаунт;
- настройте автоматическую переадресацию, чтобы все письма поступали в новый почтовый ящик;
- постепенно обновляйте аккаунты в других сервисах, меняя привязанную электронную почту.
Эта система особенно полезна, если вы меняете имя, уходите с работы или просто хотите избавиться от старого, неудобного адреса.
Но псевдоним Gmail не меняет учетную запись Google. Важно понимать, что псевдоним в Gmail влияет только на электронную почту, но не меняет вашу учетную запись Google. Например, если вы купили приложение в Google Play, оно останется привязанным к старому аккаунту. То же самое касается YouTube, Google Диска, Google Фото и тому подобное.
Google пока не позволяет объединять аккаунты или переносить покупки между ними. Поэтому, если вы хотите полностью изменить аккаунт, придется вручную переносить данные или пользоваться двумя аккаунтами параллельно.
Напомним, в Chrome Canary тестируется функция автоматической смены паролей. Google интегрировал искусственный интеллект в инструмент, который будет выявлять взломанные пароли во время утечки данных и предлагать их обновление.
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