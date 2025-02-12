Как изменить адрес Gmail без создания новой учетной записи — использование псевдонима

Поисковая система Google на смартфоне. Фото: Unsplash

Если ваш старый адрес электронной почты Gmail уже неактуален или вам просто хочется изменить его на более профессиональный, есть два варианта: создать новую учетную запись или воспользоваться системой псевдонимов в Gmail. Второй вариант может значительно упростить процесс, избегая необходимости вручную переносить все ваши подписки, аккаунты и другие цифровые активы.

О том, как это сделать, рассказывает Android Authority.

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Почему изменить адрес Gmail так сложно

Google не предусматривает простого способа изменения электронного адреса без создания новой учетной записи. Если вы решили создать новый аккаунт, то переносить данные вручную — сложный и утомительный процесс. В то время как Microsoft позволяет использовать несколько электронных адресов в пределах одной учетной записи благодаря системе псевдонимов, Google не предлагает аналогичного решения.

Однако у Gmail также есть возможность настройки псевдонимов, хотя она работает не так гибко, как у Microsoft. Это может стать полезным инструментом для тех, кто хочет изменить электронный адрес без потери доступа к письмам и другим важным сервисам.

Что такое псевдоним Gmail и как он работает

Псевдоним в Gmail позволяет отправлять письма с другого электронного адреса, привязанного к основному аккаунту. Это полезно, если у вас несколько аккаунтов — например, один для личного пользования, а другой для работы. Вместо постоянного переключения между аккаунтами или установки дополнительных приложений, вы можете работать только в Gmail.

Создание и настройка псевдонима Gmail. Фото: Android Authority

К одной учетной записи можно подключить до 99 псевдонимов. Однако важно знать, что система не поддерживает автоматическое получение писем с псевдонимов в главный ящик Gmail. Чтобы получать письма с другого адреса, нужно настроить переадресацию или воспользоваться функцией Gmailify, которая позволяет импортировать почту из другого аккаунта (максимум 5 аккаунтов).

Как настроить псевдонимы в Gmail

Для создания и настройки псевдонимов в Gmail необходимо:

войти в свой Gmail;

открыть Настройки — Учетные записи и импорт;

в разделе "Отправлять письма как" добавить новый электронный адрес;

подтвердить добавление, перейдя по ссылке, которая придет на ваш второй аккаунт.

Теперь при написании письма в Gmail вы сможете выбирать, с какого адреса его отправлять.

Кроме этого, можно настроить переадресацию писем в разделе Пересылка и POP/IMAP, чтобы все входящие письма с другого аккаунта автоматически появлялись в вашем основном почтовом ящике.

Как псевдоним поможет изменить Gmail-адрес без потери доступа

Если ваш старый электронный адрес стал ненужным, а вы не хотите потерять важные письма или доступ к сервисам, псевдоним может помочь в постепенном переходе:

создайте новую учетную запись Gmail с желаемым адресом;

добавьте его как псевдоним в старый аккаунт;

настройте автоматическую переадресацию, чтобы все письма поступали в новый почтовый ящик;

постепенно обновляйте аккаунты в других сервисах, меняя привязанную электронную почту.

Эта система особенно полезна, если вы меняете имя, уходите с работы или просто хотите избавиться от старого, неудобного адреса.

Но псевдоним Gmail не меняет учетную запись Google. Важно понимать, что псевдоним в Gmail влияет только на электронную почту, но не меняет вашу учетную запись Google. Например, если вы купили приложение в Google Play, оно останется привязанным к старому аккаунту. То же самое касается YouTube, Google Диска, Google Фото и тому подобное.

Google пока не позволяет объединять аккаунты или переносить покупки между ними. Поэтому, если вы хотите полностью изменить аккаунт, придется вручную переносить данные или пользоваться двумя аккаунтами параллельно.

Напомним, в Chrome Canary тестируется функция автоматической смены паролей. Google интегрировал искусственный интеллект в инструмент, который будет выявлять взломанные пароли во время утечки данных и предлагать их обновление.

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