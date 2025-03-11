Google добавил новую полезную функцию в Gmail на базе Gemini — как воспользоваться

Логотип приложения Google Календарь на экране смартфона. Фото: Unsplash

Пользователи Google Workspace получили новую замечательную функцию в Gmail, которая базируется на искусственном интеллекте Gemini. Теперь появилась возможность добавлять события в Google Календарь непосредственно из электронного письма.

Об этом пишет TechCrunch.

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Как работает новая функция

Gemini может автоматически определять содержимое в письмах, связанное с календарем, и предложить кнопку "Добавить в календарь". После нажатия на нее откроется боковая панель в Gmail, где необходимо подтвердить добавление события в календарь.

Добавление события в календарь с помощью Google Gemini. Фото: Google

Пока функция доступна только на английском языке и в веб-версии Gmail, впоследствии ожидается добавление других языков и поддержка мобильной версии. Событие, которое появляется в календаре с помощью новой функции, не будет включать других гостей, а также не будет отображаться в письмах с уже добавленными событиями, такими как бронирование ресторанов, гостиниц и авиабилетов.

Функцией уже могут воспользоваться пользователи Google Workspace Business и Enterprise, а также подписчики Gemini Education, Education Premium или Google One AI Premium.

Ранее Google добавил новые возможности в веб-версии Gmail, которые помогают пользователям писать электронные письма, суммировать темы, задавать вопросы и находить конкретную информацию из писем в папке "Входящие". Впоследствии эти функции добавили и в мобильное приложение Gmail для iOS и Android.

Напомним, в случае, если ваш старый адрес электронного ящика Gmail стал неактуальным или вы хотите сменить его на более профессиональный, можно воспользоваться системой псевдонимов Gmail. Так можно значительно упростить процесс переноса всей почты, подписок, аккаунтов и других цифровых активов.

Также мы писали, что Google планирует обновить доступ к Gmail. В рамках обновления безопасности пользователи не будут получать SMS-сообщения для подтверждения входа, вместо этого будет поступать QR-код.