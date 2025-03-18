Android 16 получил функцию видеозаписи через HDMI — как это работает

Смартфон с логотипом операционной системы Android 16 на экране. Фото: скриншот/YouTube

На Android давно существует функция, которая позволяет записывать экран телефона. Однако разработчики ее "прокачали" и позволили пользователям теперь записывать происходящее на внешнем мониторе, к которому подключено устройство с Android 16.

Об этом пишет Android Authority.

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Как использовать новую функцию

При подключении смартфона под управлением Android 16 Beta 3 к внешнему монитору в диалоговом окне записи экрана появился третий пункт "Записать экран HDMI". При отсоединении от внешнего монитора опции вернулись к привычным "Записать одно приложение" и "Записать этот экран".

Функция записи с внешнего монитора в Android 16. Фото: Android Authority

На смартфонах с последней стабильной версией Android 15 эта функция отсутствует, что означает, что она появилась в одной из бета-версий Android 16.

Опция "Запись экрана HDMI" позволяет записывать происходящее на внешнем мониторе, отдельно от встроенного дисплея телефона. Полученная запись экрана кодируется и сохраняется так же, как и стандартные записи экрана телефона. Также было одно небольшое отличие в имени файла — добавлялся внутренний идентификатор, который Android присваивает внешнему монитору.

Функция имеет определенные ограничения. Например, опция выбора внешнего монитора была недоступна, когда стороннее приложение для зеркального отображения экрана просило записать экран. Также эта опция отсутствовала при попытке воспроизвести экран с помощью встроенной в Android плитки "Воспроизведение".

Android 16 позволяет записывать только то, что происходит на внешних мониторах, что очень обидно, поскольку есть приложения, которым эта функция могла бы быть полезной. Ожидается, что Google расширит эту возможность в будущих обновлениях Android 16. Сейчас компания работает над новым режимом рабочего стола под названием Desktop View, поэтому возможность записывать то, что происходит на внешнем экране, могла бы стать полезной.

Новая функция стала расширением менее известной возможности в Android 15 делать скриншоты с внешних дисплеев.

Напомним, Google официально объявила, что выпуск Android 16 будет ранним. Обычно новые версии операционной системы появляются в третьем или четвертом квартале, но в этом году компания проведет релиз 3 июня.

Также мы писали, что Google выпустила третью бета-версию операционной системы Android 16. По сравнению с прошлыми выпусками эта версия получила не так много обновлений.