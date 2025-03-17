Google оновив функцію "Знайти мій пристрій" — можна стежити за людьми з контактів

Надрукований на 3D-принтері логотип Android перед відображеним кіберкодом. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Google оновила функцію "Знайти мій пристрій", яка тепер може показувати не лише ваші Android-пристрої, а й карту ваших друзів та членів родини, які поділилися з вами своїм місцеперебуванням. Функцію анонсували ще минулого тижня, а тепер вона доступна для більшої кількості користувачів.

Про це пише The Verge.

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Тепер друзі та члени родини можуть бачити спільне місцеперебування один одного на Google Картах. Додаток "Знайти мій пристрій" навчився виконувати подвійну функцію, полегшуючи пошук як речей, так і людей в одному місці. Також на карті показано місцеперебування друзів, які поділилися даними з Google Карт на iOS.

Оновлена функція "Знайти мій пристрій" на Android. Фото: The Verge

Щоб почати показувати своє місцеперебування, а також дивитися місцеперебування контактів, потрібно в додатку "Знайти мій пристрій" перейти до вкладки "Люди". Поруч буде вкладка, яка показує, з ким ви ділитеся даними про свою локацію, і дозволяє змінити тривалість, протягом якої ця інформація транслюватиметься.

З новим оновленням додаток став нагадувати Find My на iPhone, який схожий за інтерфейсом на розділений екран з картою вгорі та пристроями або людьми внизу.

Нагадаємо, користувачам Android доступні майже всі програми та ігри в Google Play. Проте іноді трапляються регіональні обмеження, які не дозволяють завантажити певний додаток у вашій країні. Існує простий обхідний шлях, який допоможе уникнути цих обмежень.

Також ми писали, що Google Фото на Android отримав нову функцію, яка захистить ваші фото та відео. Вона дозволяє видаляти медіа, що зберігається на серверах Google, не видаляючи їх з пристрою, що раніше було доступним лише на iOS.