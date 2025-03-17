Google обновил функцию "Найти мое устройство" — можно следить за людьми из контактов

Напечатанный на 3D-принтере логотип Android перед отображаемым киберкодом. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Google обновила функцию "Найти мое устройство", которая теперь может показывать не только ваши Android-устройства, но и карту ваших друзей и членов семьи, поделившимися с вами своим местонахождением. Функцию анонсировали еще на прошлой неделе, а теперь она доступна для большего количества пользователей.

Об этом пишет The Verge.

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Как работает обновленная функция "Найти мое устройство" для Android

Теперь друзья и члены семьи могут видеть общее местонахождение друг друга на Google Картах. Приложение "Найти мое устройство" научилось выполнять двойную функцию, облегчая поиск как вещей, так и людей в одном месте. Также на карте показано местонахождение друзей, которые поделились данными из Google Карт на iOS.

Обновленная функция "Найти мое устройство" на Android. Фото: The Verge

Чтобы начать показывать свое местонахождение, а также смотреть местонахождение контактов, нужно в приложении "Найти мое устройство" перейти во вкладку "Люди". Рядом будет вкладка, которая показывает, с кем вы делитесь данными о своей локации, и позволяет изменить продолжительность, в течение которой эта информация будет транслироваться.

С новым обновлением приложение стало напоминать Find My на iPhone, которое похоже по интерфейсу на разделенный экран с картой вверху и устройствами или людьми внизу.

Напомним, пользователям Android доступны почти все приложения и игры в Google Play. Однако иногда случаются региональные ограничения, которые не позволяют загрузить определенное приложение в вашей стране. Существует простой обходной путь, который поможет избежать этих ограничений.

Также мы писали, что Google Фото на Android получил новую функцию, которая защитит ваши фото и видео. Она позволяет удалять медиа, хранящееся на серверах Google, не удаляя их с устройства, что ранее было доступно только на iOS.