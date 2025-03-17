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Новая функция Android позволяет следить за людьми — как именно

17 марта 2025 13:02
Владимир Мололкин - редактор
Google обновил функцию "Найти мое устройство" — можно следить за людьми из контактов
Напечатанный на 3D-принтере логотип Android перед отображаемым киберкодом. Фото: Dado Ruvic/REUTERS
Владимир Мололкин - редактор

Google обновила функцию "Найти мое устройство", которая теперь может показывать не только ваши Android-устройства, но и карту ваших друзей и членов семьи, поделившимися с вами своим местонахождением. Функцию анонсировали еще на прошлой неделе, а теперь она доступна для большего количества пользователей.

Об этом пишет The Verge.

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Как работает обновленная функция "Найти мое устройство" для Android

Теперь друзья и члены семьи могут видеть общее местонахождение друг друга на Google Картах. Приложение "Найти мое устройство" научилось выполнять двойную функцию, облегчая поиск как вещей, так и людей в одном месте. Также на карте показано местонахождение друзей, которые поделились данными из Google Карт на iOS.

Обновленная функция "Найти мое устройство" на Android
Обновленная функция "Найти мое устройство" на Android. Фото: The Verge

Чтобы начать показывать свое местонахождение, а также смотреть местонахождение контактов, нужно в приложении "Найти мое устройство" перейти во вкладку "Люди". Рядом будет вкладка, которая показывает, с кем вы делитесь данными о своей локации, и позволяет изменить продолжительность, в течение которой эта информация будет транслироваться.

С новым обновлением приложение стало напоминать Find My на iPhone, которое похоже по интерфейсу на разделенный экран с картой вверху и устройствами или людьми внизу.

Напомним, пользователям Android доступны почти все приложения и игры в Google Play. Однако иногда случаются региональные ограничения, которые не позволяют загрузить определенное приложение в вашей стране. Существует простой обходной путь, который поможет избежать этих ограничений.

Также мы писали, что Google Фото на Android получил новую функцию, которая защитит ваши фото и видео. Она позволяет удалять медиа, хранящееся на серверах Google, не удаляя их с устройства, что ранее было доступно только на iOS.

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