Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь — что будет в противном случае

Девушка в постели со смартфоном в руках. Фото: Pexels

Беспроводной доступ в интернет является чрезвычайно полезным, и почти все устройства, включая смартфоны, которыми мы пользуемся, зависят от Wi-Fi. Однако мало кто задумывается над тем, как он влияет на наше здоровье.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном.

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Стоит ли выключать Wi-Fi на ночь

Все устройства в нашем доме, которые подключены к Wi-Fi сети, непрерывно подвергают нас воздействию электромагнитного излучения. Кажется, что лучшим способом защитить себя от этого воздействия — выключить Wi-Fi, но наши устройства не смогут полноценно работать без подключения к интернету. Из-за этого возникает вопрос: а стоит ли выключать Wi-Fi на телефоне на ночь?

Существует несколько причин, почему стоит делать это, и большинство из них связаны со здоровьем. Во-первых, когда мы выключаем Wi-Fi на ночь, мы уменьшаем воздействие электромагнитного излучения. К тому же вам не придется постоянно проверять телефон перед сном или когда вы ложитесь спать.

Некоторые исследования ученых доказали, что при отключении Wi-Fi на телефоне у человека уменьшается тревожность, поскольку качество сна будет лучше, если вы не будете отвлекаться на уведомления, вибрацию и т.д., которые будут мешать во время сна.

Не менее важно то, что с выключенным Wi-Fi вы сможете экономить заряд батареи. Смартфон будет отдыхать вместе с вами и разряжаться гораздо медленнее, тем самым увеличивая срок службы аккумулятора. Особенно это актуально для старых устройств.

Также стоит учитывать, что телефон может самостоятельно подключаться к другим Wi-Fi сетям без вашего ведома, когда вы спите. Это работает в случае, если настройки Wi-Fi выставлены таким образом, что он может делать это автоматически. Такие "прогулки" смартфона могут представлять определенные риски для безопасности, если он подключится к опасной или вредоносной сети.

Напомним, в жизни каждого пользователя наступает момент, когда нужно приобрести новый телефон. Однако это не означает, что нужно забывать о старом устройстве, если оно работает на базе Android. Существует множество способов вдохновить его на вторую жизнь и сделать снова полезным.

Также мы писали, что большинство из нас пользуется Bluetooth, имея множество аксессуаров, начиная от беспроводных наушников до автомагнитолы. Не все из нас выключают его, если не пользуются, однако мало кто задумывается, нужно ли на самом деле делать это.