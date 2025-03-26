Чип NFC в смартфонах — для чего он нужен и как используется

Бесконтактная оплата смартфоном на NFC-терминале. Фото: Unsplash

Большинство из нас видели в характеристиках смартфонов технологию NFC, однако не все имеют представление о том, для чего она предназначена. На самом деле это удобный способ беспроводной передачи данных на небольшое расстояние.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое NFC и для чего он используется.

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Что такое технология NFC

NFC рассматривают как максимально быструю и удобную технологию для обмена информацией на небольшом расстоянии. Когда два устройства с NFC-чипами оказываются рядом, они мгновенно "находят" друг друга, обмениваются нужными данными и завершают связь. Лучшим для понимания примером будет ключ от домофона в подъезде — в нем установлен NFC-чип, который настроен на одну частоту с контактной площадкой в домофоне.

В отличие от Bluetooth, такое соединение требует меньше энергии и происходит значительно быстрее. Кроме того, радиус действия ограничен несколькими сантиметрами, поэтому риск перехвата информации почти отсутствует.

Для чего используется NFC в смартфонах

Прежде чем понять, как использовать NFC, необходимо убедиться, что смартфон поддерживает его. Для этого нужно перейти в настройки устройства в раздел "Беспроводные сети" или "Подключения" и найти там пункт "NFC".

Чаще всего технологию используют для бесконтактной оплаты. Смартфон со встроенным чипом может "эмулировать" банковскую карту, поэтому в магазине достаточно поднести разблокированный телефон к терминалу и подождать звукового сигнала.

Для начала работы нужно установить приложение вроде Google Pay или Apple Pay, добавить туда данные своей карты и включить NFC в настройках. Некоторые банки в Украине, среди которых ПриватБанк и Монобанк, делают этот процесс особенно простым, позволяя быстро интегрировать карту в кошелек Google Pay или Apple Pay без лишних шагов.

Кроме оплаты, NFC позволяет мгновенно передавать файлы или ссылки между двумя смартфонами. Для этого разблокированные устройства с активированной функцией NFC прикладывают задними панелями друг к другу, после чего контент автоматически отправляется, а соединение завершается, как только передача данных успешно завершится. Кроме того, существуют специальные метки с записанными задачами или командами (например, включить Wi-Fi или позвонить по определенному номеру). Если прикоснуться к такой метке телефоном, нужное действие выполняется автоматически.

Технология NFC останется популярной еще долгое время. Она не только удобна, но и безопасна. Наличие чипа в смартфоне, смарт-часах или другом гаджете значительно упрощает жизнь — от оплаты покупок до разблокировки дверей с электронными замками.

Напомним, почти все устройства, которые мы используем, включая смартфоны, зависят от Wi-Fi. Это удобная беспроводная технология доступа в интернет, однако не все знают о том, как она влияет на наше здоровье.

Также мы писали, что Bluetooth ежедневно используется миллиардами людей по всей планете для подключения аксессуаров. Большинство из нас, вероятно, его даже никогда не выключает, но нужно ли вообще это делать.