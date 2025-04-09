Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Заміна захисної плівки на смартфоні. Фото: скриншот/YouTube

Упродовж багатьох років захисні плівки для смартфонів вважалися ледь не обов'язковою покупкою. Вони допомагали уникнути появи подряпин та тріщин, коли виробники мобільних пристроїв не приділяли достатньо уваги витривалості екранів. Проте завдяки новітнім технологіям, які використовуються сьогодні, їхня роль уже не настільки визначальна.

Про те, чому тепер можна сміливо обходитися без додаткових плівок, пише Gizmochina.

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Високоміцне скло та сучасні матеріали

Сучасні смартфони здебільшого мають екрани зі спеціальними загартованими покриттями (наприклад, Gorilla Glass чи Ceramic Shield). Подібні матеріали розроблені з урахуванням повсякденного використання і мають високу стійкість до потертостей та ударів. Якщо йдеться про флагманські пристрої, то їхній дисплей узагалі вирізняється підвищеною міцністю, тож необхідність у плівці фактично відпадає.

Покращений захист від падінь

Раніше захисні плівки та чохли рятували від розбитих екранів. Та тепер виробники більше уваги приділяють загальній міцності корпусу й скла. Деякі моделі смартфонів навіть отримують сертифікації військового рівня, що підтверджує їхню здатність витримувати несприятливі умови. До того ж більшість плівок зазвичай зроблені з тонкого пластику, який майже не допомагає при падіннях.

Завдяки вдосконаленим дисплеям ви рідше стикатиметеся з подряпинами, а кишенькові дрібнички (на кшталт ключів чи монет) зазвичай уже не спричиняють суттєвих пошкоджень.

Краща чіткість зображення

Захисні плівки часто погіршують візуальну якість екрана. З часом на них з'являються потертості, які набагато помітніші, ніж на заводському склі. Це псує враження від перегляду фото чи відео. Якщо ви переймаєтеся тим, що смартфон може випасти з рук і розбитися, значно практичніше придбати надійний чохол із випнутими краями, але навіть це в останні роки не є суворою необхідністю, зважаючи на міцні дисплеї.

Виробнича гарантія та доступні ремонти

Усе більше брендів пропонують програми гарантійного обслуговування та швидкий ремонт. Приміром, Apple має AppleCare+, Samsung — власні сервіси з обслуговування, завдяки яким у разі пошкодження екрана ви зможете швидко відновити пристрій, не витрачаючи чималі кошти. Це ще один аргумент на користь відмови від додаткових плівок.

Нагадаємо, екрани телевізорів, моніторів чи смартфонів постійно покриваються пилюкою та відбитками пальців. Звісно, їх можна протерти, проте не всі користувачі роблять це правильно і можуть нашкодити своєму пристрою.

Також ми писали, що майже всі українці мають смартфони, а всі пристрої мають звичку забруднюватися. Варто враховувати, що неправильне очищення пристроїв може завдати їм серйозної шкоди.