Як правильно протирати екран телевізора без шкоди — ці помилки робить кожен

Протирання екрана ганчіркою. Фото: Freepik

Екрани телевізорів чи комп'ютерних моніторів мають звичку покриватися пилюкою та відбитками пальців, які потрібно вміти правильно витирати. Більшість користувачів припускаються помилок в цій справі, шкодячи своїм пристроям.

Про те, як правильно протирати екрани телевізорів та моніторів, пише GSMinfo.

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Перш ніж перейти до протирання екрана, необхідно одразу прибрати всі засоби, які використовуються для прибирання та чистки різних поверхонь. Особливо це стосується рідких засобів для очищення дзеркал та скла.

В цих речовинах зазвичай міститься аміак або інші активні речовини, які можуть зруйнувати захисний шар екрана та інші покриття. Також їх не можна використовувати навіть для старих "пузатих" телевізорів та моніторів.

Варто також відмовитися від використання паперових рушників, серветок та паперу. На перший погляд, здається, що це зручний матеріал, оскільки після нього не залишаються розводи, проте не все так просто. Крихітні часточки паперу залишають подряпини на поверхні, які спочатку можуть бути непомітними, але після кількох таких протирань вони стануть навіть дуже помітними.

Як правильно доглядати за телевізором і монітором

На ринку можна придбати безліч спеціальних засобів, призначених для догляду за електронними пристроями. Зазвичай вони продаються у вигляді серветок або спреїв. Вони не дешеві, однак чудово очищають екран і не шкодять йому.

Якщо плануєте розглянути альтернативу дорогим засобам, зверніть увагу на ганчірки з мікрофібри та пульверизатор з дистильованою водою. Вони допоможуть в очищенні екрана та запобігатимуть його пошкодженню.

Якщо забруднення суттєвіші, наприклад, відбитки пальців, маслянисті плями та інше, до дистильованої води можна додати лише 2-3 краплі засобу для миття посуду, але ніяк не більше, щоб не залишити розводи. Протирати екран необхідно круговими рухами, а потім використати суху ганчірку, щоб видалити залишки вологи.

Варто зауважити, що в жодному разі не використовуйте ніякі засоби, навіть дистильовану воду, поряд з вентиляційними отворами телевізора та монітора, якщо не плануєте здавати ваш пристрій у ремонт.

Нагадаємо, щоденне користування смартфонами неминуче призводить до забруднення екрана. Якщо не знати, як правильно проводити очищення гаджета, можна завдати йому шкоди.

Також ми писали, що після використання смартфона на його екрані можуть залишитися дрібні подряпини. Можна уникнути їх, якщо використовувати захисні плівки або скло, однак якщо їх немає, є можливість повернути прийнятний вигляд дисплея, не звертаючись до майстерні.