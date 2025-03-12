Как правильно протирать экран телевизора без вреда — эти ошибки совершает каждый

Протирание экрана тряпкой. Фото: Freepik

Экраны телевизоров или компьютерных мониторов имеют привычку покрываться пылью и отпечатками пальцев, которые нужно уметь правильно вытирать. Большинство пользователей допускают ошибки в этом деле, вредя своим устройствам.

О том, как правильно протирать экраны телевизоров и мониторов, пишет GSMinfo.

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Прежде чем перейти к протиранию экрана, необходимо сразу убрать все средства, которые используются для уборки и чистки различных поверхностей. Особенно это касается жидких средств для очистки зеркал и стекла.

В этих веществах обычно содержится аммиак или другие активные вещества, которые могут разрушить защитный слой экрана и другие покрытия. Также их нельзя использовать даже для старых "пузатых" телевизоров и мониторов.

Стоит также отказаться от использования бумажных полотенец, салфеток и бумаги. На первый взгляд, кажется, что это удобный материал, поскольку после него не остаются разводы, однако не все так просто. Крошечные частицы бумаги оставляют царапины на поверхности, которые сначала могут быть незаметными, но после нескольких таких протираний они станут даже очень заметными.

Как правильно ухаживать за телевизором и монитором

На рынке можно приобрести множество специальных средств, предназначенных для ухода за электронными устройствами. Обычно они продаются в виде салфеток или спреев. Они не дешевые, однако прекрасно очищают экран и не вредят ему.

Если планируете рассмотреть альтернативу дорогим средствам, обратите внимание на тряпки из микрофибры и пульверизатор с дистиллированной водой. Они помогут в очистке экрана и предотвратят его повреждение.

Если загрязнения более существенные, например, отпечатки пальцев, маслянистые пятна и прочее, к дистиллированной воде можно добавить лишь 2-3 капли средства для мытья посуды, но никак не больше, чтобы не оставить разводы. Протирать экран необходимо круговыми движениями, а затем использовать сухую тряпку, чтобы удалить остатки влаги.

Стоит заметить, что ни в коем случае не используйте никакие средства, даже дистиллированную воду, рядом с вентиляционными отверстиями телевизора и монитора, если не планируете сдавать ваше устройство в ремонт.

Напомним, ежедневное пользование смартфонами неизбежно приводит к загрязнению экрана. Если не знать, как правильно проводить очистку гаджета, можно нанести ему вред.

Также мы писали, что после использования смартфона на его экране могут остаться мелкие царапины. Можно избежать их, если использовать защитные пленки или стекло, однако если их нет, есть возможность вернуть приемлемый вид дисплея, не обращаясь в мастерскую.