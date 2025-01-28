Плазмові телевізори зникли з ринку — в чому причина та чому їх досі люблять

Плазмовий телевізор. Фото: Freepik

Плазмові телевізори ще недавно вважалися втіленням технічного прогресу. Яскраві кольори, деталізація та ефект повного занурення робили їх незамінними для домашніх кінотеатрів. Але з часом ці пристрої повністю зникли з полиць магазинів.

Про те, чому так сталося і чому їх продовжують згадувати з ностальгією, пише GSMinfo.

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Як працює плазмовий телевізор

Плазмові телевізори мають досить складну конструкцію. В основі роботи — комірки, наповнені газом (ксеноном чи неоном). Ці комірки поділені на субпікселі — червоний, зелений і синій. Коли подається напруга, газ іонізується, перетворюється на плазму і починає проводити електрику. Світіння відбувається в ультрафіолетовому діапазоні та потрапляє на фосфорний шар, що, своєю чергою, формує кінцеве зображення.

Така технологія забезпечувала надзвичайно насичену та яскраву картинку. Завдяки високим показникам контрастності, глибоким чорним кольорам і широким кутам огляду плазмові панелі залишили слід у серцях багатьох глядачів.

Чому плазмові телевізори полюбилися

Однією з головних переваг плазмових телевізорів були глибокі чорні кольори та якість зображення, яку багато користувачів вважають неперевершеною навіть сьогодні. Завдяки високій яскравості та контрастності перегляд фільмів ставав повноцінним зануренням у події на екрані.

Ба більше, їх тепловиділення було настільки значним, що вони навіть могли нагрівати кімнату. Це звучить як курйоз, але для деяких користувачів така особливість виявлялася доволі практичною, особливо в зимовий період.

Чому плазмові телевізори зникли

Попри всі переваги, плазмові телевізори мали свої недоліки. Одним із найсерйозніших був ефект "вигоряння" (burn-in), коли статичне зображення залишало сліди на екрані. Згодом ця проблема була вирішена завдяки технології Real Black Drive від Panasonic, але це не врятувало плазмові панелі.

Іншим суттєвим мінусом було високе енергоспоживання. Процес іонізації газу потребував значної кількості енергії, що робило плазмові телевізори менш ефективними в порівнянні з альтернативними рішеннями.

До того ж вони були важкими, громіздкими й дорогими у виробництві. З розвитком технологій їх почали витісняти РК-телевізори з LED-підсвіткою, які пропонували тонший корпус, меншу вагу та енергоефективність.

Попри припинення виробництва, багато користувачів досі вважають плазмові телевізори найкращими за якістю зображення. Деякі з них продовжують використовувати ці пристрої навіть сьогодні, а слово "плазма" нерідко застосовують до сучасних телевізорів великих розмірів, хоча воно вже давно втратило свою актуальність.

Плазмові телевізори стали важливим етапом розвитку індустрії, але їхній час минув. Сьогоднішні LED-панелі, OLED-екрани та інші сучасні технології пропонують реалістичнішу картинку, високу частоту оновлення та тонкий дизайн. Повернення плазми, як у випадку з вініловими програвачами, малоймовірне, але її спадок живе в новітніх розробках.

Нагадаємо, на щорічній технологічній виставці CES 2025 компанія Hisense анонсувала проєктор L9Q. Він має точну передачу кольорів, високу яскравість та комплектується екраном до 150 дюймів.

Також ми писали, що кожен рік починається з презентації пристроїв Samsung. Цього року на Unpacked було представлено AR/VR-гарнітуру, яка буде конкурувати з Vision Pro від Apple.