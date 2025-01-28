Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Плазмові телевізори — чому їх досі згадують із любов'ю arrow

Плазмові телевізори — чому їх досі згадують із любов'ю

28 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Плазмові телевізори зникли з ринку — в чому причина та чому їх досі люблять
Плазмовий телевізор. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Плазмові телевізори ще недавно вважалися втіленням технічного прогресу. Яскраві кольори, деталізація та ефект повного занурення робили їх незамінними для домашніх кінотеатрів. Але з часом ці пристрої повністю зникли з полиць магазинів.

Про те, чому так сталося і чому їх продовжують згадувати з ностальгією, пише GSMinfo.

Читайте також:

Як працює плазмовий телевізор

Плазмові телевізори мають досить складну конструкцію. В основі роботи — комірки, наповнені газом (ксеноном чи неоном). Ці комірки поділені на субпікселі — червоний, зелений і синій. Коли подається напруга, газ іонізується, перетворюється на плазму і починає проводити електрику. Світіння відбувається в ультрафіолетовому діапазоні та потрапляє на фосфорний шар, що, своєю чергою, формує кінцеве зображення.

Така технологія забезпечувала надзвичайно насичену та яскраву картинку. Завдяки високим показникам контрастності, глибоким чорним кольорам і широким кутам огляду плазмові панелі залишили слід у серцях багатьох глядачів.

Чому плазмові телевізори полюбилися

Однією з головних переваг плазмових телевізорів були глибокі чорні кольори та якість зображення, яку багато користувачів вважають неперевершеною навіть сьогодні. Завдяки високій яскравості та контрастності перегляд фільмів ставав повноцінним зануренням у події на екрані.

Ба більше, їх тепловиділення було настільки значним, що вони навіть могли нагрівати кімнату. Це звучить як курйоз, але для деяких користувачів така особливість виявлялася доволі практичною, особливо в зимовий період.

Чому плазмові телевізори зникли

Попри всі переваги, плазмові телевізори мали свої недоліки. Одним із найсерйозніших був ефект "вигоряння" (burn-in), коли статичне зображення залишало сліди на екрані. Згодом ця проблема була вирішена завдяки технології Real Black Drive від Panasonic, але це не врятувало плазмові панелі.

Іншим суттєвим мінусом було високе енергоспоживання. Процес іонізації газу потребував значної кількості енергії, що робило плазмові телевізори менш ефективними в порівнянні з альтернативними рішеннями.

До того ж вони були важкими, громіздкими й дорогими у виробництві. З розвитком технологій їх почали витісняти РК-телевізори з LED-підсвіткою, які пропонували тонший корпус, меншу вагу та енергоефективність.

Попри припинення виробництва, багато користувачів досі вважають плазмові телевізори найкращими за якістю зображення. Деякі з них продовжують використовувати ці пристрої навіть сьогодні, а слово "плазма" нерідко застосовують до сучасних телевізорів великих розмірів, хоча воно вже давно втратило свою актуальність.

Плазмові телевізори стали важливим етапом розвитку індустрії, але їхній час минув. Сьогоднішні LED-панелі, OLED-екрани та інші сучасні технології пропонують реалістичнішу картинку, високу частоту оновлення та тонкий дизайн. Повернення плазми, як у випадку з вініловими програвачами, малоймовірне, але її спадок живе в новітніх розробках.

Нагадаємо, на щорічній технологічній виставці CES 2025 компанія Hisense анонсувала проєктор L9Q. Він має точну передачу кольорів, високу яскравість та комплектується екраном до 150 дюймів.

Також ми писали, що кожен рік починається з презентації пристроїв Samsung. Цього року на Unpacked було представлено AR/VR-гарнітуру, яка буде конкурувати з Vision Pro від Apple.

гаджети кінотеатри технології плазма телевізор

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

06:30 Штраф від ТЦК при відстрочці — чи можна оскаржити в суді

06:25 На заході мороз та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

06:22 Висновок один — всім обмежено придатним не поновлять статус

06:10 Майбутня пенсія — хто отримає виплату у 7,1 тис. гривень

06:02 Плазмові телевізори — чому їх досі згадують із любов'ю

06:01 Блокування входу в "Ощад24/7" — кому загрожує втрата доступу

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

06:30 Штраф від ТЦК при відстрочці — чи можна оскаржити в суді

06:25 На заході мороз та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

06:22 Висновок один — всім обмежено придатним не поновлять статус

06:10 Майбутня пенсія — хто отримає виплату у 7,1 тис. гривень

06:02 Плазмові телевізори — чому їх досі згадують із любов'ю

06:01 Блокування входу в "Ощад24/7" — кому загрожує втрата доступу

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати