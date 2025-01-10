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Телевізор не потрібен — на CES 2025 показали проєктор, що дивує

10 січня 2025 09:15
Володимир Мололкін - редактор
На CES 2025 показали проєктор JMGO O2S Ultra — чим він дивує
Лазерний проєктор Jmgo O2S Ultra. Фото: Jmgo
Володимир Мололкін - редактор

На виставці CES 2025 компанія Jmgo представила свій новий 4K лазерний проєктор O2S Ultra. Ця ультракороткофокусна модель, яка вже отримала нагороду Red Dot Design Award 2024, оснащена потрійним лазерним джерелом світла та позиціюється як найменший пристрій у своєму класі.

Про це пише notebookcheck.

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Що відомо про новинку

Новинка має компактні розміри — 31,2 x 29,0 x 14,0 см, що робить її зручною для використання у будь-якому інтер'єрі. Завдяки ультракороткофокусній технології, пристрій може проєктувати зображення діагоналлю 100 дюймів із відстані всього 14,6 см. Максимальна рекомендована діагональ екрана становить 180 дюймів. Технологія MALC 3.0 забезпечує покращену яскравість до 2500 ISO люменів, зберігаючи при цьому точність кольорів.

Серед інших функцій — автоматичне налаштування зображення та інтелектуальне регулювання яскравості залежно від рівня освітлення у приміщенні. Телевізор працює на платформі Google TV, що дає змогу користувачам отримати доступ до широкого спектра стримінгових сервісів.

Компанія Jmgo описує дизайн O2S Ultra як "сучасний" і "стильний". Очікується, що проєктор надійде у продаж у період із жовтня по грудень 2025 року, проте ціну поки що не оголошено.

Окрім цієї моделі, на CES 2025 Jmgo також покаже інші новинки, серед яких проєктор N3 Ultra Max та недавно випущений N1S Ultimate Triple Laser 4K, що наразі доступний на Amazon за ціною 2 799 доларів.

Нагадаємо, компанія Realbotix на виставці CES 2025 представила робота Melody. Він дуже схожий на справжню людину та має підтримку ChatGPT.

Також ми писали, що на виставці CES щороку можна побачити безліч цікавих роботів. Одним з них у 2025 році став милий пухнастий робот Mirumi.

гаджети технології характеристики CES 2025 проєктор

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09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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