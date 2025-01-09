Дуже схожий на людину — на CES 2025 представили робота-гуманоїда Melody з ChatGPT

Робот-гуманоїд від Realbotix. Фото: скриншот/YouTube

Провідна компанія у сфері робототехніки та штучного інтелекту Realbotix провела презентацію свого останнього робота на виставці Consumer Electronics Show (CES 2025). Новий робот, що отримав назву Melody, вражає своєю функціональністю, адаптивністю та покращеним користувацьким досвідом у порівнянні з попередніми моделями.

Про це розповідає Interesting Engineering.

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Realbotix відома своїми "кастомізованими роботами з інтегрованим штучним інтелектом, які покращують людський досвід через взаємодію, навчання та розваги". Melody стала черговим кроком компанії у втіленні місії створювати роботи, які за зовнішнім виглядом і соціальною взаємодією максимально наближені до людей.

Які технології та переваги об'єднує Melody

Серед основних покращень Melody — вдосконалена моторна технологія, яка забезпечує більш плавні рухи, модульність і природну взаємодію. Завдяки використанню P-Series сервомоторів від Dynamixel робот рухається більш реалістично, наближаючись до людських жестів.

Крім того, Melody отримала вдосконалені мікрокамери в очах, які забезпечують точне відстеження погляду та розпізнавання об'єктів. Це дозволяє роботу підтримувати природний зоровий контакт і створювати більш значущі взаємодії.

Компанія також впровадила запатентовану технологію "шкіри", яка розроблялася понад 20 років. Вона забезпечує максимально реалістичний вигляд і тактильні відчуття.

Melody, як і інші роботи Realbotix, має модульний дизайн, що спрощує транспортування та зберігання. Робот можна розібрати й скласти у валізу розміром з ручну поклажу, що зручно для авіаподорожей.

Melody також сумісна з фірмовим програмним забезпеченням Realbotix або іншими платформами штучного інтелекту, такими як ChatGPT від OpenAI.

Генеральний директор Realbotix Ендрю Кігель зазначив, що Melody створена для забезпечення легкості у транспортуванні, адаптації та інтеграції в різноманітні сфери людської діяльності. Робот орієнтований на галузі, які потребують тіснішої взаємодії з людьми, такі як охорона здоров’я, освіта та розваги.

Ціна Melody становить близько 150 000 доларів. Водночас Realbotix пропонує й інші моделі — від роботизованого бюста вартістю 10 000 доларів до повнорозмірного робота за 175 000 доларів.

Нагадаємо, на виставці CES 2025 презентували пухнастого милого робота Mirumi. Він вміє триматися на ручці сумки та сором'язливо відвертати голову, коли на нього дивляться.

Також ми писали, що китайська компанія MagicLab показала цілий парк роботів-гуманоїдів. Вони вміють перевіряти продукцію, танцювати та працювати у групах.