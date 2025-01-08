Зачарує своїм поглядом — на CES 2025 показали сором'язливого робота Mirumi

Робот Mirumi. Фото: Engadget

На виставці CES щороку можна побачити безліч милих роботів, які намагаються привернути вашу увагу. Але ті, хто вирішив бути цього року суворими та не піддаватися чарам кожного такого робота, їхні плани можуть бути зруйновані в ту ж мить, коли робот Mirumi подивиться на них своїми великими очима, а потім сором'язливо сховає голову.

Про це пише Engadget.

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Mirumi — це новий чарівний і водночас химерний робот від японського стартапу Yukai Engineering. Робот імітує радісний момент зустрічі поглядів з немовлям у публічному місці — таку коротку й випадкову взаємодію, яка здатна покращити настрій.

Зовнішній вигляд Mirumi нагадує суміш пташеняти та зменшеного єті. Довгі гнучкі руки дозволяють роботу чіплятися за предмети, наприклад, ручку сумки, щоб супроводжувати вас куди завгодно і водночас викликати усмішки у випадкових перехожих.

Як працює робот Mirumi

Всередині Mirumi встановлено сенсор відстані та інерціальний вимірювальний пристрій, які дозволяють роботу реагувати на присутність людей, рух або дотики. Коли людина потрапляє в поле зору Mirumi, робот сором'язливо ховає своє обличчя, а потім обережно виглядає. Якщо його трохи потрясти, він може похитати головою. Водночас Mirumi не видає жодних звуків.

Say hello to Mirumi, the unbearably cute new robot from Yukai Engineering (be nice, it’s a little shy) #CES2025 pic.twitter.com/miV8U71pnr — Engadget (@engadget) January 6, 2025

Mirumi має приємну вагу, яка нагадує маленьке кошеня, а його легкі рухи створюють вібрацію, схожу на муркотіння. На тонких поверхнях, як-от ремінь сумки, руки робота щільно обхоплюють предмет для більшої стійкості.

Робот заряджається через USB і може працювати до восьми годин без підзарядки. На виставці були представлені варіанти білого, чорного та персикового кольорів, але остаточна палітра ще не визначена. Yukai Engineering планує запустити краудфандингову кампанію пізніше у 2025 році, перш ніж випустити робота у продаж. Поки що невідомо, чи буде Mirumi доступний для міжнародного ринку.

Нагадаємо, 7 січня 2025 року розпочалася найбільша технологічна виставка CES 2025. Торік було також представлено багато революційних інновацій.

Також ми писали, що найближчим часом штучний інтелект зможе прогнозувати всі наші рішення ще на ранніх стадіях. Окрім того, він зможе продавати їх компаніям у реальному часі.