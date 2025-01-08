Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Чарівна новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi arrow

Чарівна новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

8 січня 2025 12:08
Володимир Мололкін - редактор
Зачарує своїм поглядом — на CES 2025 показали сором'язливого робота Mirumi
Робот Mirumi. Фото: Engadget
Володимир Мололкін - редактор

На виставці CES щороку можна побачити безліч милих роботів, які намагаються привернути вашу увагу. Але ті, хто вирішив бути цього року суворими та не піддаватися чарам кожного такого робота, їхні плани можуть бути зруйновані в ту ж мить, коли робот Mirumi подивиться на них своїми великими очима, а потім сором'язливо сховає голову.

Про це пише Engadget.

Читайте також:

Mirumi — це новий чарівний і водночас химерний робот від японського стартапу Yukai Engineering. Робот імітує радісний момент зустрічі поглядів з немовлям у публічному місці — таку коротку й випадкову взаємодію, яка здатна покращити настрій.

Зовнішній вигляд Mirumi нагадує суміш пташеняти та зменшеного єті. Довгі гнучкі руки дозволяють роботу чіплятися за предмети, наприклад, ручку сумки, щоб супроводжувати вас куди завгодно і водночас викликати усмішки у випадкових перехожих.

Як працює робот Mirumi

Всередині Mirumi встановлено сенсор відстані та інерціальний вимірювальний пристрій, які дозволяють роботу реагувати на присутність людей, рух або дотики. Коли людина потрапляє в поле зору Mirumi, робот сором'язливо ховає своє обличчя, а потім обережно виглядає. Якщо його трохи потрясти, він може похитати головою. Водночас Mirumi не видає жодних звуків.

Mirumi має приємну вагу, яка нагадує маленьке кошеня, а його легкі рухи створюють вібрацію, схожу на муркотіння. На тонких поверхнях, як-от ремінь сумки, руки робота щільно обхоплюють предмет для більшої стійкості.

Робот заряджається через USB і може працювати до восьми годин без підзарядки. На виставці були представлені варіанти білого, чорного та персикового кольорів, але остаточна палітра ще не визначена. Yukai Engineering планує запустити краудфандингову кампанію пізніше у 2025 році, перш ніж випустити робота у продаж. Поки що невідомо, чи буде Mirumi доступний для міжнародного ринку.

Нагадаємо, 7 січня 2025 року розпочалася найбільша технологічна виставка CES 2025. Торік було також представлено багато революційних інновацій.

Також ми писали, що найближчим часом штучний інтелект зможе прогнозувати всі наші рішення ще на ранніх стадіях. Окрім того, він зможе продавати їх компаніям у реальному часі.

гаджети виставки технології роботи CES 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:29 Наводив ракети на область — на Одещині судитимуть фельдшера

13:29 Нові умови — де в Україні тепер мінімальні ціни на оренду житла

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

13:23 Росія катує та засуджує морпіхів — відомі подробиці полону

13:19 Тищенко з'явився у Верховній Раді попри домашній арешт

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:11 Скільки посадовців переправляли українців за кордон — дані ДБР

13:05 Українців штрафують за "незаконний" одяг — за що та які суми

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

12:59 Соціального житла на Одещині буде більше — в ОВА змінюють правила

12:46 Скандал з Канадою — Маск висміяв слова Трюдо

13:29 Наводив ракети на область — на Одещині судитимуть фельдшера

13:29 Нові умови — де в Україні тепер мінімальні ціни на оренду житла

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

13:23 Росія катує та засуджує морпіхів — відомі подробиці полону

13:19 Тищенко з'явився у Верховній Раді попри домашній арешт

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:11 Скільки посадовців переправляли українців за кордон — дані ДБР

13:05 Українців штрафують за "незаконний" одяг — за що та які суми

12:59 Соціального житла на Одещині буде більше — в ОВА змінюють правила

12:46 Скандал з Канадою — Маск висміяв слова Трюдо

12:39 Вибух Tesla біля готелю Трампа — скоїти злочин допоміг ChatGPT

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла