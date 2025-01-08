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Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

8 января 2025 12:08
Владимир Мололкин - редактор
Очарует своим взглядом — на CES 2025 показали застенчивого робота Mirumi
Робот Mirumi. Фото: Engadget
Владимир Мололкин - редактор

На выставке CES каждый год можно увидеть множество милых роботов, которые пытаются привлечь ваше внимание. Но те, кто решил быть в этом году строгими и не поддаваться чарам каждого такого робота, их планы могут быть разрушены в тот же миг, когда робот Mirumi посмотрит на них своими большими глазами, а затем стыдливо спрячет голову.

Об этом пишет Engadget.

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Mirumi — это новый очаровательный и одновременно причудливый робот от японского стартапа Yukai Engineering. Робот имитирует радостный момент встречи взглядов с младенцем в публичном месте — такое короткое и случайное взаимодействие, которое способно улучшить настроение.

Внешний вид Mirumi напоминает смесь птенца и уменьшенного йети. Длинные гибкие руки позволяют роботу цепляться за предметы, например, ручку сумки, чтобы сопровождать вас куда угодно и при этом вызывать улыбки у случайных прохожих.

Как работает робот Mirumi

Внутри Mirumi установлен сенсор расстояния и инерциальное измерительное устройство, которые позволяют роботу реагировать на присутствие людей, движение или прикосновения. Когда человек попадает в поле зрения Mirumi, робот застенчиво прячет свое лицо, а затем осторожно выглядывает. Если его немного потрясти, он может покачать головой. При этом Mirumi не издает никаких звуков.

Mirumi имеет приятный вес, который напоминает маленького котенка, а его легкие движения создают вибрацию, похожую на мурлыканье. На тонких поверхностях, таких как ремень сумки, руки робота плотно обхватывают предмет для большей устойчивости.

Робот заряжается через USB и может работать до восьми часов без подзарядки. На выставке были представлены варианты белого, черного и персикового цветов, но окончательная палитра еще не определена. Yukai Engineering планирует запустить краудфандинговую кампанию позже в 2025 году, прежде чем выпустить робота в продажу. Пока неизвестно, будет ли Mirumi доступен для международного рынка.

Напомним, 7 января 2025 года началась крупнейшая технологическая выставка CES 2025. В прошлом году было также представлено много революционных инноваций.

Также мы писали, что в ближайшее время искусственный интеллект сможет прогнозировать все наши решения еще на ранних стадиях. Кроме того, он сможет продавать их компаниям в реальном времени.

гаджеты выставки технологии роботы CES 2025

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