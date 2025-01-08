Очарует своим взглядом — на CES 2025 показали застенчивого робота Mirumi

Робот Mirumi. Фото: Engadget

На выставке CES каждый год можно увидеть множество милых роботов, которые пытаются привлечь ваше внимание. Но те, кто решил быть в этом году строгими и не поддаваться чарам каждого такого робота, их планы могут быть разрушены в тот же миг, когда робот Mirumi посмотрит на них своими большими глазами, а затем стыдливо спрячет голову.

Об этом пишет Engadget.

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Mirumi — это новый очаровательный и одновременно причудливый робот от японского стартапа Yukai Engineering. Робот имитирует радостный момент встречи взглядов с младенцем в публичном месте — такое короткое и случайное взаимодействие, которое способно улучшить настроение.

Внешний вид Mirumi напоминает смесь птенца и уменьшенного йети. Длинные гибкие руки позволяют роботу цепляться за предметы, например, ручку сумки, чтобы сопровождать вас куда угодно и при этом вызывать улыбки у случайных прохожих.

Как работает робот Mirumi

Внутри Mirumi установлен сенсор расстояния и инерциальное измерительное устройство, которые позволяют роботу реагировать на присутствие людей, движение или прикосновения. Когда человек попадает в поле зрения Mirumi, робот застенчиво прячет свое лицо, а затем осторожно выглядывает. Если его немного потрясти, он может покачать головой. При этом Mirumi не издает никаких звуков.

Приветствуем Мируми, невыносимо милого нового робота от Yukai Engineering (будьте добры, он’немного стеснительный) #CES2025 pic.twitter.com/miV8U71pnr — Engadget (@engadget) 6 января 2025

Mirumi имеет приятный вес, который напоминает маленького котенка, а его легкие движения создают вибрацию, похожую на мурлыканье. На тонких поверхностях, таких как ремень сумки, руки робота плотно обхватывают предмет для большей устойчивости.

Робот заряжается через USB и может работать до восьми часов без подзарядки. На выставке были представлены варианты белого, черного и персикового цветов, но окончательная палитра еще не определена. Yukai Engineering планирует запустить краудфандинговую кампанию позже в 2025 году, прежде чем выпустить робота в продажу. Пока неизвестно, будет ли Mirumi доступен для международного рынка.

Напомним, 7 января 2025 года началась крупнейшая технологическая выставка CES 2025. В прошлом году было также представлено много революционных инноваций.

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