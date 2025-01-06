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В очікуванні CES 2025 — що приголомшило світ торік

6 січня 2025 14:02
Володимир Мололкін - редактор
В очікуванні CES 2025 — 10 інноваційних продуктів, які були представлені торік
Головна технологічна виставка CES. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

У вівторок, 7 січня, розпочнеться щорічна найбільша технологічна виставка CES 2025, яка пройде у Лас-Вегасі. Ми зможемо побачити багато новинок, які запропонують революційні інновації, а поки захід очікується, зараз найкращий час, щоб згадати, що було показано торік.

Сайт Новини.LIVE нагадує, що з найцікавішого було показано на виставці CES 2024.

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Arovia SPLAY — поєднання проєктора та складаного екрана

Пристрій від Arovia є унікальним гібридом — це компактний проєктор, який також виконує функцію складаного екрана.

Складной экран-проектор Avoria Spray
Складаний екран-проектор Avoria SPLAY. Фото: Avoria

Такий гаджет ідеально підходить для бізнес-презентацій або домашнього кінотеатру.

Прозорий MicroLED-екран від Samsung

Samsung вразила світ своїм першим прозорим MicroLED-екраном.

Первый в мире прозрачный MicroLED экран от Samsung
Перший у світі прозорий MicroLED екран від Samsung. Фото: скриншот

Новинка ідеально підходить для інтеграції в сучасні інтер'єри та відкриває нові можливості для мультимедійного використання.

Повернення фізичної клавіатури Blackberry

Британська компанія Clicks привезла на виставку CES 2024 аксесуар для iPhone, який сподобається людям, що ностальгують за телефонами BlackBerry.

Чехол Clicks с физической клавиатурой для iPhone
Чохол Clicks з фізичною клавіатурою для iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Moonwalkers X від Shift — черевики зі швидкістю 11 км/год

Ці революційні "розумні" черевики дозволяють їхнім власникам рухатися зі швидкістю до 11 кілометрів на годину.

Ботинки на колесах Moonwalkers
Черевики на колесах Moonwalkers. Фото: ShiftRobotics.io

За ціну 1 049 доларів вони забезпечують автономний рух і підходять для міських прогулянок.

Літаючий автомобіль від XPeng AeroHT

Китайський виробник XPeng AeroHT представив концепт електричного літаючого автомобіля.

Летающий автомобиль Xpeng AeroHT
Літаючий автомобіль XPeng AeroHT. Фото: AeroHT.com

Транспорт обіцяє зняти частину транспортного навантаження в мегаполісах у майбутньому.

Y-Brush — зубна щітка, що чистить зуби за 10 секунд

Французька компанія Y-Brush презентувала пристрій, який забезпечує повне чищення зубів за 10 секунд завдяки унікальній формі, що охоплює всі зуби одночасно.

Зубная щетка Y-Brush
Зубна щітка Y-Brush. Фото: Y-Brush.com

Розумний унітаз від Kohler за 8 625 доларів

Преміальний гаджет має функції підігріву сидіння, автоматичного змивання та вбудовану аудіосистему, перетворюючи звичайний унітаз на справжній технологічний витвір.

Умный унитаз Kohler Numi 2.0
Розумний унітаз Kohler Numi 2.0. Фото: Kohler

Складаний телевізор з діагоналлю 137 дюймів

Цей телевізор справді вражає. Він здатен складатися, економлячи місце.

Хоча він недосяжний для більшості через високу ціну, технологія відкриває перспективи для розкішних розваг.

Літаюче таксі Hyundai S-A2

Hyundai показала концепт літаючого таксі, яке працює на електриці.

Концепт летающего такси Hyundai S-A2
Концепт літаючого таксі Hyundai S-A2.
Фото: Hyundai

Пристрій може здійснювати вертикальний зліт і посадку, забезпечуючи ефективну мобільність у міському просторі.

Прозорий телевізор від LG

LG презентувала прозорий телевізор, що стає майже невидимим у вимкненому стані.

Прозрачный телевизор LG
Прозорий телевізор від LG. Фото: The Verge

Він ідеально вписується в сучасні інтер'єри та є кроком уперед у дизайні домашньої техніки.

Нагадаємо, що у майбутньому штучний інтелект зможе впливати на наші рішення на ранніх стадіях. Крім того, він зможе продавати їх компаніям.

Також ми писали, що технології постійно прагнуть змінити життя кожної людини. У 2025 році технологічний прогрес обіцяє не стояти на місці, а деякі тренди визначатимуть майбутнє різних сфер.

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17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

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