В ожидании CES 2025 — 10 инновационных продуктов, которые были представлены в прошлом году

В ожидании CES 2025 — что ошеломило мир в прошлом году
Во вторник, 7 января, начнется ежегодная крупнейшая технологическая выставка CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе. Мы сможем увидеть много новинок, которые предложат революционные инновации, а пока мероприятие ожидается, сейчас лучшее время, чтобы вспомнить, что было показано в прошлом году.
Сайт Новини.LIVE напоминает, что из самого интересного было показано на выставке CES 2024.
Arovia SPLAY — сочетание проектора и складного экрана
Устройство от Arovia является уникальным гибридом — это компактный проектор, который также выполняет функцию складного экрана.
Такой гаджет идеально подходит для бизнес-презентаций или домашнего кинотеатра.
Прозрачный MicroLED-экран от Samsung
Samsung поразила мир своим первым прозрачным MicroLED-экраном.
Новинка идеально подходит для интеграции в современные интерьеры и открывает новые возможности для мультимедийного использования.
Возвращение физической клавиатуры Blackberry
Британская компания Clicks привезла на выставку CES 2024 аксессуар для iPhone, который понравится людям, ностальгирующим по телефонам BlackBerry.
Moonwalkers X от Shift — ботинки со скоростью 11 км/ч
Эти революционные "умные" ботинки позволяют их владельцам двигаться со скоростью до 11 километров в час.
За цену 1 049 долларов они обеспечивают автономное движение и подходят для городских прогулок.
Летающий автомобиль от XPeng AeroHT
Китайский производитель XPeng AeroHT представил концепт электрического летающего автомобиля.
Транспорт обещает снять часть транспортной нагрузки в мегаполисах в будущем.
Y-Brush - зубная щетка, чистящая зубы за 10 секунд
Французская компания Y-Brush презентовала устройство, которое обеспечивает полную чистку зубов за 10 секунд благодаря уникальной форме, охватывающей все зубы одновременно.
Умный унитаз от Kohler за 8 625 долларов
Премиальный гаджет имеет функции подогрева сиденья, автоматического смывания и встроенную аудиосистему, превращая обычный унитаз в настоящее технологическое произведение.
Складной телевизор с диагональю 137 дюймов
Этот телевизор действительно впечатляет. Он способен складываться, экономя место.
Хотя он недосягаем для большинства из-за высокой цены, технология открывает перспективы для роскошных развлечений.
Летающее такси Hyundai S-A2
Hyundai показала концепт летающего такси, которое работает на электричестве.
Устройство может осуществлять вертикальный взлет и посадку, обеспечивая эффективную мобильность в городском пространстве.
Прозрачный телевизор от LG
LG презентовала прозрачный телевизор, который становится почти невидимым в выключенном состоянии.
Он идеально вписывается в современные интерьеры и является шагом вперед в дизайне домашней техники.
Напомним, что в будущем искусственный интеллект сможет влиять на наши решения на ранних стадиях. Кроме того, он сможет продавать их компаниям.
Также мы писали, что технологии постоянно стремятся изменить жизнь каждого человека. В 2025 году технологический прогресс обещает не стоять на месте, а некоторые тренды будут определять будущее различных сфер.
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