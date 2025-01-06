В ожидании CES 2025 — 10 инновационных продуктов, которые были представлены в прошлом году

Главная технологическая выставка CES. Фото: скриншот/YouTube

Во вторник, 7 января, начнется ежегодная крупнейшая технологическая выставка CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе. Мы сможем увидеть много новинок, которые предложат революционные инновации, а пока мероприятие ожидается, сейчас лучшее время, чтобы вспомнить, что было показано в прошлом году.

Сайт Новини.LIVE напоминает, что из самого интересного было показано на выставке CES 2024.

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Arovia SPLAY — сочетание проектора и складного экрана

Устройство от Arovia является уникальным гибридом — это компактный проектор, который также выполняет функцию складного экрана.

Складной экран-проектор Avoria SPLAY. Фото: Avoria

Такой гаджет идеально подходит для бизнес-презентаций или домашнего кинотеатра.

Прозрачный MicroLED-экран от Samsung

Samsung поразила мир своим первым прозрачным MicroLED-экраном.

Первый в мире прозрачный MicroLED экран от Samsung. Фото: скриншот

Новинка идеально подходит для интеграции в современные интерьеры и открывает новые возможности для мультимедийного использования.

Возвращение физической клавиатуры Blackberry

Британская компания Clicks привезла на выставку CES 2024 аксессуар для iPhone, который понравится людям, ностальгирующим по телефонам BlackBerry.

Чохол Clicks с физической клавиатурой для iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Moonwalkers X от Shift — ботинки со скоростью 11 км/ч

Эти революционные "умные" ботинки позволяют их владельцам двигаться со скоростью до 11 километров в час.

Черевики на колесах Moonwalkers. Фото: ShiftRobotics.io

За цену 1 049 долларов они обеспечивают автономное движение и подходят для городских прогулок.

Летающий автомобиль от XPeng AeroHT

Китайский производитель XPeng AeroHT представил концепт электрического летающего автомобиля.

Летающий автомобиль XPeng AeroHT. Фото: AeroHT.com

Транспорт обещает снять часть транспортной нагрузки в мегаполисах в будущем.

Y-Brush - зубная щетка, чистящая зубы за 10 секунд

Французская компания Y-Brush презентовала устройство, которое обеспечивает полную чистку зубов за 10 секунд благодаря уникальной форме, охватывающей все зубы одновременно.

Зубная щетка Y-Brush. Фото: Y-Brush.com

Умный унитаз от Kohler за 8 625 долларов

Премиальный гаджет имеет функции подогрева сиденья, автоматического смывания и встроенную аудиосистему, превращая обычный унитаз в настоящее технологическое произведение.

Умный унитаз Kohler Numi 2.0. Фото: Kohler

Складной телевизор с диагональю 137 дюймов

Этот телевизор действительно впечатляет. Он способен складываться, экономя место.

Хотя он недосягаем для большинства из-за высокой цены, технология открывает перспективы для роскошных развлечений.

Летающее такси Hyundai S-A2

Hyundai показала концепт летающего такси, которое работает на электричестве.

Концепт летающего такси Hyundai S-A2. Фото: Hyundai

Устройство может осуществлять вертикальный взлет и посадку, обеспечивая эффективную мобильность в городском пространстве.

Прозрачный телевизор от LG

LG презентовала прозрачный телевизор, который становится почти невидимым в выключенном состоянии.

Прозрачный телевизор от LG. Фото: The Verge

Он идеально вписывается в современные интерьеры и является шагом вперед в дизайне домашней техники.

Напомним, что в будущем искусственный интеллект сможет влиять на наши решения на ранних стадиях. Кроме того, он сможет продавать их компаниям.

Также мы писали, что технологии постоянно стремятся изменить жизнь каждого человека. В 2025 году технологический прогресс обещает не стоять на месте, а некоторые тренды будут определять будущее различных сфер.