Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow В ожидании CES 2025 — что ошеломило мир в прошлом году arrow

В ожидании CES 2025 — что ошеломило мир в прошлом году

6 января 2025 14:02
Владимир Мололкин - редактор
В ожидании CES 2025 — 10 инновационных продуктов, которые были представлены в прошлом году
Главная технологическая выставка CES. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Во вторник, 7 января, начнется ежегодная крупнейшая технологическая выставка CES 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе. Мы сможем увидеть много новинок, которые предложат революционные инновации, а пока мероприятие ожидается, сейчас лучшее время, чтобы вспомнить, что было показано в прошлом году.

Сайт Новини.LIVE напоминает, что из самого интересного было показано на выставке CES 2024.

Читайте также:

Arovia SPLAY — сочетание проектора и складного экрана

Устройство от Arovia является уникальным гибридом — это компактный проектор, который также выполняет функцию складного экрана.

Складной экран-проектор Avoria Spray
Складной экран-проектор Avoria SPLAY. Фото: Avoria

Такой гаджет идеально подходит для бизнес-презентаций или домашнего кинотеатра.

Прозрачный MicroLED-экран от Samsung

Samsung поразила мир своим первым прозрачным MicroLED-экраном.

Первый в мире прозрачный MicroLED экран от Samsung
Первый в мире прозрачный MicroLED экран от Samsung. Фото: скриншот

Новинка идеально подходит для интеграции в современные интерьеры и открывает новые возможности для мультимедийного использования.

Возвращение физической клавиатуры Blackberry

Британская компания Clicks привезла на выставку CES 2024 аксессуар для iPhone, который понравится людям, ностальгирующим по телефонам BlackBerry.

Чехол Clicks с физической клавиатурой для iPhone
Чохол Clicks с физической клавиатурой для iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Moonwalkers X от Shift — ботинки со скоростью 11 км/ч

Эти революционные "умные" ботинки позволяют их владельцам двигаться со скоростью до 11 километров в час.

Ботинки на колесах Moonwalkers
Черевики на колесах Moonwalkers. Фото: ShiftRobotics.io

За цену 1 049 долларов они обеспечивают автономное движение и подходят для городских прогулок.

Летающий автомобиль от XPeng AeroHT

Китайский производитель XPeng AeroHT представил концепт электрического летающего автомобиля.

Летающий автомобиль Xpeng AeroHT
Летающий автомобиль XPeng AeroHT. Фото: AeroHT.com

Транспорт обещает снять часть транспортной нагрузки в мегаполисах в будущем.

Y-Brush - зубная щетка, чистящая зубы за 10 секунд

Французская компания Y-Brush презентовала устройство, которое обеспечивает полную чистку зубов за 10 секунд благодаря уникальной форме, охватывающей все зубы одновременно.

Зубная щетка Y-Brush
Зубная щетка Y-Brush. Фото: Y-Brush.com

Умный унитаз от Kohler за 8 625 долларов

Премиальный гаджет имеет функции подогрева сиденья, автоматического смывания и встроенную аудиосистему, превращая обычный унитаз в настоящее технологическое произведение.

Умный унитаз Kohler Numi 2.0
Умный унитаз Kohler Numi 2.0. Фото: Kohler

Складной телевизор с диагональю 137 дюймов

Этот телевизор действительно впечатляет. Он способен складываться, экономя место.

Хотя он недосягаем для большинства из-за высокой цены, технология открывает перспективы для роскошных развлечений.

Летающее такси Hyundai S-A2

Hyundai показала концепт летающего такси, которое работает на электричестве.

Концепт летающего такси Hyundai S-A2
Концепт летающего такси Hyundai S-A2. Фото: Hyundai

Устройство может осуществлять вертикальный взлет и посадку, обеспечивая эффективную мобильность в городском пространстве.

Прозрачный телевизор от LG

LG презентовала прозрачный телевизор, который становится почти невидимым в выключенном состоянии.

Прозрачный телевизор LG
Прозрачный телевизор от LG. Фото: The Verge

Он идеально вписывается в современные интерьеры и является шагом вперед в дизайне домашней техники.

Напомним, что в будущем искусственный интеллект сможет влиять на наши решения на ранних стадиях. Кроме того, он сможет продавать их компаниям.

Также мы писали, что технологии постоянно стремятся изменить жизнь каждого человека. В 2025 году технологический прогресс обещает не стоять на месте, а некоторые тренды будут определять будущее различных сфер.

гаджеты выставки технологии Инновации CES 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья