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Занурення у технології — що представлять українці на CES 2025

8 січня 2025 10:07
Володимир Мололкін - редактор
Українці на CES 2025 — які революційні розробки представлять у Лас-Вегасі
Технологічна виставка CES 2025 у Лас-Вегасі. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

У вівторок, 7 січня, в Лас-Вегасі стартувала виставка споживчої електроніки CES 2025. Цей щорічний захід традиційно збирає сотні тисяч відвідувачів, які знайомляться з тисячами інноваційних продуктів. Україна цьогоріч бере участь у виставці вже вчетверте, але вперше представлена настільки масштабно — у двох павільйонах, де свої розробки демонструють 18 українських компаній.

Про деякі з них розповіло Mind.ua.

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SkyFall

MilitaryТech-компанія, спеціалізується на розробці безпілотних авіаційних комплексів. Одним із продуктів є дрон-бомбер Vampire, серійне виробництво якого стартувало у 2022 році. Він здатен переносити до 15 кг боєприпасів і досягати висоти 400 м. Вартість одного дрона залежно від комплектації коливається в межах 10 000-20 000 доларів.

Vampire використовується ЗСУ для атак на броньовану техніку ворога, зокрема вночі завдяки тепловізору. Навчитися керувати цим безпілотником можна всього за три години.

LUAZ Care

Компанія LUAZ Motors займається виробництвом електропікапів. На виставці стартап презентує інноваційний транспорт для маломобільних людей — LUAZ Care.

Автомобиль для маломобильных людей LUAZ Care
Український автомобіль для маломобільних людей LUAZ Care. Фото: скриншот

Цей електромобіль дозволяє керування безпосередньо з інвалідного візка. Крім того, пропонується спеціальне крісло з електроприводом, яке забезпечує стабільність і маневровість під час руху.

SoftEngi

Технологічна компанія SoftEngi працює в галузі штучного інтелекту для цифрової трансформації бізнесу. Серед розробок — CSP-платформа, що оптимізує клієнтський досвід, Low-Code платформа для автоматизації процесів і автономний AI-агент для закупівель. Клієнтами компанії є корпорації з рейтингу FORTUNE 500.

BlueBird

Компанія спеціалізується на розробці систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), FPV-дронів та засобів протидії безпілотникам. Її розробка — система "Грець 4МО" — відповідає стандартам НАТО та активно використовується українськими підрозділами.

Ecofactor

Компанія займається виробництвом зарядних станцій для електромобілів. Вона активно працює на ринках Європи та вже встановила станції для Amazon у Чехії. Її інновації допомагають ефективно керувати мережею зарядних станцій і забезпечувати комфорт водіям електрокарів.

DroneUA та Futurology Tech

DroneUA представила свої розробки у сфері дронів та робототехніки, а її дочірня компанія Futurology виступає як міжнародний інтегратор рішень у галузях сонячної енергетики та IT. Компанія активно розширює діяльність на ринку США.

Нагадаємо, в Африці може з'явитися свій аналог додатка "Дія". Українські IT-фахівці позитивно оцінили пропозицію і планують розпочати роботу над проєктом після завершення активної фази війни.

Також ми писали, що найближчим часом штучний інтелект зможе впливати на наші рішення у реальному часі. Окрім того, він зможе продавати їх компаніям.

українці стартап технології штучний інтелект CES 2025

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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