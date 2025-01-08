Украинцы на CES 2025 — какие революционные разработки представят в Лас-Вегасе

Технологическая выставка CES 2025 в Лас-Вегасе. Фото: скриншот/YouTube

Во вторник, 7 января, в Лас-Вегасе стартовала выставка потребительской электроники CES 2025. Это ежегодное мероприятие традиционно собирает сотни тысяч посетителей, которые знакомятся с тысячами инновационных продуктов. Украина в этом году участвует в выставке уже в четвертый раз, но впервые представлена настолько масштабно — в двух павильонах, где свои разработки демонстрируют 18 украинских компаний.

О некоторых из них рассказало Mind.ua.

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SkyFall

MilitaryTech-компания, специализирующаяся на разработке беспилотных авиационных комплексов. Одним из продуктов является дрон-бомбер Vampire, серийное производство которого стартовало в 2022 году. Он способен переносить до 15 кг боеприпасов и достигать высоты 400 м. Стоимость одного дрона в зависимости от комплектации колеблется в пределах 10 000-20 000 долларов.

Vampire используется ВСУ для атак на бронированную технику врага, в частности ночью благодаря тепловизору. Научиться управлять этим беспилотником можно всего за три часа.

LUAZ Care

Компания LUAZ Motors занимается производством электропикапов. На выставке стартап презентует инновационный транспорт для маломобильных людей — LUAZ Care.

Украинский автомобиль для маломобильных людей LUAZ Care. Фото: скриншот

Этот электромобиль позволяет управление непосредственно с инвалидной коляски. Кроме того, предлагается специальное кресло с электроприводом, которое обеспечивает стабильность и маневренность во время движения.

SoftEngi

Технологическая компания SoftEngi работает в области искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. Среди разработок — CSP-платформа, оптимизирующая клиентский опыт, Low-Code платформа для автоматизации процессов и автономный AI-агент для закупок. Клиентами компании являются корпорации из рейтинга FORTUNE 500.

BlueBird

Компания специализируется на разработке систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), FPV-дронов и средств противодействия беспилотникам. Ее разработка — система "Грець 4МО" — соответствует стандартам НАТО и активно используется украинскими подразделениями.

Ecofactor

Компания занимается производством зарядных станций для электромобилей. Она активно работает на рынках Европы и уже установила станции для Amazon в Чехии. Ее инновации помогают эффективно управлять сетью зарядных станций и обеспечивать комфорт водителям электрокаров.

DroneUA и Futurology Tech

DroneUA представила свои разработки в сфере дронов и робототехники, а ее дочерняя компания Futurology выступает как международный интегратор решений в области солнечной энергетики и IT. Компания активно расширяет деятельность на рынке США.

Напомним, в Африке может появиться свой аналог приложения "Дія". Украинские IT-специалисты положительно оценили предложение и планируют начать работу над проектом после завершения активной фазы войны.

Также мы писали, что в ближайшее время искусственный интеллект сможет влиять на наши решения в реальном времени. Кроме того, он сможет продавать их компаниям.