Украинцы на CES 2025 — какие революционные разработки представят в Лас-Вегасе

Погружение в технологии — что представят украинцы на CES 2025
Во вторник, 7 января, в Лас-Вегасе стартовала выставка потребительской электроники CES 2025. Это ежегодное мероприятие традиционно собирает сотни тысяч посетителей, которые знакомятся с тысячами инновационных продуктов. Украина в этом году участвует в выставке уже в четвертый раз, но впервые представлена настолько масштабно — в двух павильонах, где свои разработки демонстрируют 18 украинских компаний.
О некоторых из них рассказало Mind.ua.
SkyFall
MilitaryTech-компания, специализирующаяся на разработке беспилотных авиационных комплексов. Одним из продуктов является дрон-бомбер Vampire, серийное производство которого стартовало в 2022 году. Он способен переносить до 15 кг боеприпасов и достигать высоты 400 м. Стоимость одного дрона в зависимости от комплектации колеблется в пределах 10 000-20 000 долларов.
Vampire используется ВСУ для атак на бронированную технику врага, в частности ночью благодаря тепловизору. Научиться управлять этим беспилотником можно всего за три часа.
LUAZ Care
Компания LUAZ Motors занимается производством электропикапов. На выставке стартап презентует инновационный транспорт для маломобильных людей — LUAZ Care.
Этот электромобиль позволяет управление непосредственно с инвалидной коляски. Кроме того, предлагается специальное кресло с электроприводом, которое обеспечивает стабильность и маневренность во время движения.
SoftEngi
Технологическая компания SoftEngi работает в области искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. Среди разработок — CSP-платформа, оптимизирующая клиентский опыт, Low-Code платформа для автоматизации процессов и автономный AI-агент для закупок. Клиентами компании являются корпорации из рейтинга FORTUNE 500.
BlueBird
Компания специализируется на разработке систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), FPV-дронов и средств противодействия беспилотникам. Ее разработка — система "Грець 4МО" — соответствует стандартам НАТО и активно используется украинскими подразделениями.
Ecofactor
Компания занимается производством зарядных станций для электромобилей. Она активно работает на рынках Европы и уже установила станции для Amazon в Чехии. Ее инновации помогают эффективно управлять сетью зарядных станций и обеспечивать комфорт водителям электрокаров.
DroneUA и Futurology Tech
DroneUA представила свои разработки в сфере дронов и робототехники, а ее дочерняя компания Futurology выступает как международный интегратор решений в области солнечной энергетики и IT. Компания активно расширяет деятельность на рынке США.
Напомним, в Африке может появиться свой аналог приложения "Дія". Украинские IT-специалисты положительно оценили предложение и планируют начать работу над проектом после завершения активной фазы войны.
Также мы писали, что в ближайшее время искусственный интеллект сможет влиять на наши решения в реальном времени. Кроме того, он сможет продавать их компаниям.
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