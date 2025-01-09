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Будущее роботехники — представлен робот-гуманоид Melody

9 января 2025 10:49
Владимир Мололкин - редактор
Очень похож на человека — на CES 2025 представили робота-гуманоида Melody с ChatGPT
Робот-гуманоид от Realbotix. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Ведущая компания в сфере робототехники и искусственного интеллекта Realbotix провела презентацию своего последнего робота на выставке Consumer Electronics Show (CES 2025). Новый робот, получивший название Melody, поражает своей функциональностью, адаптивностью и улучшенным пользовательским опытом по сравнению с предыдущими моделями.

Об этом рассказывает Interesting Engineering.

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Realbotix известна своими "кастомизированными роботами с интегрированным искусственным интеллектом, которые улучшают человеческий опыт через взаимодействие, обучение и развлечения". Melody стала очередным шагом компании в воплощении миссии создавать роботов, которые по внешнему виду и социальному взаимодействию максимально приближены к людям.

Какие технологии и преимущества объединяет Melody

Среди основных улучшений Melody — усовершенствованная моторная технология, которая обеспечивает более плавные движения, модульность и естественное взаимодействие. Благодаря использованию P-Series сервомоторов от Dynamixel робот движется более реалистично, приближаясь к человеческим жестам.

Кроме того, Melody получила усовершенствованные микрокамеры в глазах, которые обеспечивают точное отслеживание взгляда и распознавание объектов. Это позволяет роботу поддерживать естественный зрительный контакт и создавать более значимые взаимодействия.

Компания также внедрила запатентованную технологию "кожи", которая разрабатывалась более 20 лет. Она обеспечивает максимально реалистичный вид и тактильные ощущения. Melody также совместима с фирменным программным обеспечением Realbotix или другими платформами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT от OpenAI.

Генеральный директор Realbotix Эндрю Кигель отметил, что Melody создана для обеспечения легкости в транспортировке, адаптации и интеграции в разнообразные сферы человеческой деятельности. Робот ориентирован на отрасли, требующие более тесного взаимодействия с людьми, такие как здравоохранение, образование и развлечения.

Цена Melody составляет около 150 000 долларов. В то же время Realbotix предлагает и другие модели — от роботизированного бюста стоимостью 10 000 долларов до полноразмерного робота за 175 000 долларов.

Напомним, на выставке CES 2025 презентовали пушистого милого робота Mirumi. Он умеет держаться на ручке сумки и застенчиво отворачивать голову, когда на него смотрят.

Также мы писали, что китайская компания MagicLab показала целый парк роботов-гуманоидов. Они умеют проверять продукцию, танцевать и работать в группах.

технологии искусственный интеллект ChatGPT роботы CES 2025

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