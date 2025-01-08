Революційний дизайн — Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i з двома екранами

Ноутбук Lenovo Yoga Book 9i. Фото: Lenovo

Компанія Lenovo представила на виставці CES 2025 ноутбук Yoga Book 9i, який став ще тоншим, легшим і отримав більш місткий акумулятор. Це двоекранний трансформер, створений для максимальної творчості та продуктивності, який легко адаптується до будь-яких умов і сценаріїв використання.

Про це йдеться на сайті Lenovo.

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Два 14-дюймові OLED-дисплеї PureSight підтримують 100% DCI-P3, частоту оновлення 120 Гц (VRR) та яскравість у 500 ніт. Вони мають активну площу 94%, що на 2,1% більше у порівнянні з попередньою версією. Дисплеї поєднуються обертовим на 360 градусів саундбаром із чотирма динаміками Dolby™ Atmos, які забезпечують насичений звук і глибокі баси.

Дизайн із двома екранами відкриває нові сценарії використання. Наприклад, один екран можна використовувати як полотно, а інший — як цифровий блокнот або платформу для роботи з програмами на основі штучного інтелекту. Такий підхід значно спрощує творчий процес.

Для підвищення продуктивності можна проводити відеодзвінок на одному екрані, одночасно використовуючи інший для нотаток або редагування. У комплекті йде Bluetooth-клавіатура, Yoga Pen, а також чохол-фоліо, який можна використовувати як підставку.

Lenovo Yoga Book 9i оснащений розумними функціями, які спрощують робочі процеси та продовжують час автономної роботи. Серед них:

Smart Note — перетворює текстові нотатки чи замальовки у візуально впорядковані записи.

Smart Reader — створює короткі огляди книг із бібліотеки користувача, допомагаючи швидко визначитися з вибором наступної книги.

Air Gestures — дозволяє керувати пристроєм жестами рук для переміщення вікон між екранами, прокручування сторінок і створення скриншотів.

Ноутбук оснащений батареєю місткістю 88 Вт-год, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Важить пристрій лише 1,22 кг (без клавіатури), що робить його ідеальним вибором для творчих людей, які завжди в русі.

Нагадаємо, щороку на виставці CES можна побачити безліч милих роботів, які намагаються будь-яким чином привернути увагу відвідувачів. У 2025 році таким став пухнастий робот Mirumi.

Також ми писали, що 7 січня у Лас-Вегасі стартувала щорічна технологічна виставка CES 2025. Україна також бере участь у ній, де 18 вітчизняних компаній розміщені у двох павільйонах зі своїми новинками.