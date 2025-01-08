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Революция в дизайне — Lenovo представила ноутбук с двумя экранами

8 января 2025 16:12
Владимир Мололкин - редактор
Революционный дизайн — Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с двумя экранами
Ноутбук Lenovo Yoga Book 9i. Фото: Lenovo
Владимир Мололкин - редактор

Компания Lenovo представила на выставке CES 2025 ноутбук Yoga Book 9i, который стал еще тоньше, легче и получил более емкий аккумулятор. Это двухэкранный трансформер, созданный для максимального творчества и производительности, который легко адаптируется к любым условиям и сценариям использования.

Об этом говорится на сайте Lenovo.

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Два 14-дюймовых OLED-дисплея PureSight поддерживают 100% DCI-P3, частоту обновления 120 Гц (VRR) и яркость в 500 нит. Они имеют активную площадь 94%, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущей версией. Дисплеи соединены вращающимся на 360 градусов саундбаром с четырьмя динамиками Dolby™ Atmos, которые обеспечивают насыщенный звук и глубокие басы.

Двухэкранный дизайн открывает новые сценарии использования. Например, один экран можно использовать как холст, а другой — как цифровой блокнот или платформу для работы с программами на основе искусственного интеллекта. Такой подход значительно упрощает творческий процесс.

Для повышения продуктивности можно проводить видеозвонок на одном экране, одновременно используя другой для заметок или редактирования. В комплекте идет Bluetooth-клавиатура, Yoga Pen, а также чехол-фолио, который можно использовать как подставку.

Lenovo Yoga Book 9i оснащен умными функциями, которые упрощают рабочие процессы и продлевают время автономной работы. Среди них:

  • Smart Note — превращает текстовые заметки или зарисовки в визуально упорядоченные записи.
  • Smart Reader — создает краткие обзоры книг из библиотеки пользователя, помогая быстро определиться с выбором следующей книги.
  • Air Gestures — позволяет управлять устройством жестами рук для перемещения окон между экранами, прокрутки страниц и создания скриншотов.

Ноутбук оснащен батареей емкостью 88 Вт-ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Весит устройство всего 1,22 кг (без клавиатуры), что делает его идеальным выбором для творческих людей, которые всегда в движении.

Напомним, каждый год на выставке CES можно увидеть множество милых роботов, которые пытаются любым образом привлечь внимание посетителей. В 2025 году таким стал пушистый робот Mirumi.

Также мы писали, что 7 января в Лас-Вегасе стартовала ежегодная технологическая выставка CES 2025. Украина также участвует в ней, где 18 отечественных компаний размещены в двух павильонах со своими новинками.

гаджеты технологии характеристики ноутбук CES 2025 Lenovo

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