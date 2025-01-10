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Телевизор не нужен — на CES 2025 показали удивительный проектор

10 января 2025 09:15
Владимир Мололкин - редактор
На CES 2025 показали проектор JMGO O2S Ultra — чем он удивляет
Лазерный проектор Jmgo O2S Ultra. Фото: Jmgo
Владимир Мололкин - редактор

На выставке CES 2025 компания Jmgo представила свой новый 4K лазерный проектор O2S Ultra. Эта ультракороткофокусная модель, которая уже получила награду Red Dot Design Award 2024, оснащена тройным лазерным источником света и позиционируется как самое маленькое устройство в своем классе.

Об этом пишет notebookcheck.

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Что известно о новинке

Новинка имеет компактные размеры — 31,2 x 29,0 x 14,0 см, что делает ее удобной для использования в любом интерьере. Благодаря ультракороткофокусной технологии, устройство может проецировать изображение диагональю 100 дюймов с расстояния всего 14,6 см. Максимальная рекомендуемая диагональ экрана составляет 180 дюймов. Технология MALC 3.0 обеспечивает улучшенную яркость до 2500 ISO люменов, сохраняя при этом точность цветов.

Среди других функций — автоматическая настройка изображения и интеллектуальная регулировка яркости в зависимости от уровня освещения в помещении. Телевизор работает на платформе Google TV, что позволяет пользователям получить доступ к широкому спектру стриминговых сервисов.

Компания Jmgo описывает дизайн O2S Ultra как "современный" и "стильный". Ожидается, что проектор поступит в продажу в период с октября по декабрь 2025 года, однако цена пока не объявлена.

Кроме этой модели, на CES 2025 Jmgo также покажет другие новинки, среди которых проектор N3 Ultra Max и недавно выпущенный N1S Ultimate Triple Laser 4K, который сейчас доступен на Amazon по цене 2 799 долларов.

Напомним, компания Realbotix на выставке CES 2025 представила робота Melody. Он очень похож на настоящего человека и имеет поддержку ChatGPT.

Также мы писали, что на выставке CES каждый год можно увидеть множество интересных роботов. Одним из них в 2025 году стал милый пушистый робот Mirumi.

гаджеты технологии характеристики CES 2025 проектор

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