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Плазменные телевизоры — почему их до сих пор вспоминают с любовью

28 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Плазменные телевизоры исчезли с рынка — в чем причина и почему их до сих пор любят
Плазменный телевизор. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Плазменные телевизоры еще недавно считались воплощением технического прогресса. Яркие цвета, детализация и эффект полного погружения делали их незаменимыми для домашних кинотеатров. Но со временем эти устройства полностью исчезли с полок магазинов.

О том, почему так произошло и почему их продолжают вспоминать с ностальгией, пишет GSMinfo.

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Как работает плазменный телевизор

Плазменные телевизоры имеют достаточно сложную конструкцию. В основе работы — ячейки, наполненные газом (ксеноном или неоном). Эти ячейки поделены на субпиксели — красный, зеленый и синий. Когда подается напряжение, газ ионизируется, превращается в плазму и начинает проводить электричество. Свечение происходит в ультрафиолетовом диапазоне и попадает на фосфорный слой, что, в свою очередь, формирует конечное изображение.

Такая технология обеспечивала чрезвычайно насыщенную и яркую картинку. Благодаря высоким показателям контрастности, глубоким черным цветам и широким углам обзора плазменные панели оставили след в сердцах многих зрителей.

Почему плазменные телевизоры полюбились

Одним из главных преимуществ плазменных телевизоров были глубокие черные цвета и качество изображения, которое многие пользователи считают непревзойденным даже сегодня. Благодаря высокой яркости и контрастности просмотр фильмов становился полноценным погружением в происходящее на экране.

Более того, их тепловыделение было настолько значительным, что они даже могли нагревать комнату. Это звучит как курьез, но для некоторых пользователей такая особенность оказывалась весьма практичной, особенно в зимний период.

Почему плазменные телевизоры исчезли

Несмотря на все преимущества, плазменные телевизоры имели свои недостатки. Одним из самых серьезных был эффект "выгорания" (burn-in), когда статическое изображение оставляло следы на экране. Со временем эта проблема была решена благодаря технологии Real Black Drive от Panasonic, но это не спасло плазменные панели.

Другим существенным минусом было высокое энергопотребление. Процесс ионизации газа требовал значительного количества энергии, что делало плазменные телевизоры менее эффективными по сравнению с альтернативными решениями.

К тому же они были тяжелыми, громоздкими и дорогими в производстве. С развитием технологий их начали вытеснять ЖК-телевизоры с LED-подсветкой, которые предлагали более тонкий корпус, меньший вес и энергоэффективность.

Несмотря на прекращение производства, многие пользователи до сих пор считают плазменные телевизоры лучшими по качеству изображения. Некоторые из них продолжают использовать эти устройства даже сегодня, а слово "плазма" нередко применяют к современным телевизорам больших размеров, хотя оно уже давно утратило свою актуальность.

Плазменные телевизоры стали важным этапом развития индустрии, но их время прошло. Сегодняшние LED-панели, OLED-экраны и другие современные технологии предлагают более реалистичную картинку, высокую частоту обновления и тонкий дизайн. Возвращение плазмы, как в случае с виниловыми проигрывателями, маловероятно, но ее наследие живет в новейших разработках.

Напомним, на ежегодной технологической выставке CES 2025 компания Hisense анонсировала проектор L9Q. Он имеет точную передачу цветов, высокую яркость и комплектуется экраном до 150 дюймов.

Также мы писали, что каждый год начинается с презентации устройств Samsung. В этом году на Unpacked было представлено AR/VR-гарнитуру, которая будет конкурировать с Vision Pro от Apple.

гаджеты кинотеатры технологии плазма телевизор

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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