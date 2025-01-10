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Hisense представила преміальний лазерний проєктор L9Q

10 січня 2025 16:12
Володимир Мололкін - редактор
Краще, ніж у кінотеатрі — Hisense представила лазерний проєктор L9Q на CES 2025
Лазерний проєктор Hisense L9Q. Фото: Hisense
Володимир Мололкін - редактор

Hisense продовжує розвивати лінійку преміальних ультракороткофокусних проєкторів для домашнього кінотеатру. На виставці CES 2025 компанія анонсувала модель L9Q, оснащену потрійним лазерним двигуном для 4K Google TV. Новинка відрізняється високою яскравістю, точною передачею кольорів, високим контрастом і комплектується екранами ALR розміром до 150 дюймів.

Про це пише New Atlas.

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Які технічні характеристики лазерного проєктора Hisense L9Q

Хоча повні технічні характеристики, ціни та дата виходу на ринок ще не розкриті, Hisense заявляє, що L9Q запропонує унікальну універсальність, покращену продуктивність і розкішний дизайн, що знову змінить досвід домашнього перегляду.

Основою проєктора є світлодіодний двигун TriChroma, який забезпечує яскравість до 5000 люменів, коефіцієнт контрастності 5000:1 і покриття 110% колірної гами BT.2020. Компанія обіцяє безпрецедентну точність і яскравість кольорів, чіткість і глибину деталей, а також якісне зображення навіть у добре освітлених приміщеннях.

Модель L9Q пропонує вибір із п'яти варіантів екранів, що відбивають навколишнє світло, діагоналлю від 100 до 150 дюймів.

Проєктор підтримує автоматичне налаштування екрана, а також ручну корекцію трапецеїдальних спотворень, що полегшує встановлення та дозволяє безпроблемно змінювати розміри екрана.

Новинка працює на базі Google TV з доступом до улюблених потокових сервісів, а також до сотень безплатних телевізійних каналів і тисяч додатків. Проєктор оснащено підтримкою голосового управління через Google Assistant, а також сумісністю з Amazon Alexa й Apple HomeKit. Для підключення медіапристроїв є порти HDMI 2.1, один із яких підтримує eARC.

Акустична система 6.2.2 забезпечує високу якість звучання та підтримує технології Dolby Atmos і DTA Virtual X для створення об'ємного звуку. Інженери надихалися дизайном римських амфітеатрів, щоб оптимізувати звучання.

Корпус проєктора виконано з чорного горіха і матового металу, доповненого атмосферним підсвічуванням.

На виставці CES 2025 у Лас-Вегасі модель L9Q дебютувала разом з ультраяскравим екраном із коефіцієнтом посилення 2,9, що забезпечує 1500 ніт яскравості по всьому екрану — за словами компанії, це вперше для лазерної індустрії.

Нагадаємо, на виставці CES 2025 компанія Lenovo показала ноутбук з революційним дизайном. Yoga Book 9i не має клавіатури та тачпаду, але на заміну оснащений двома екранами.

Також ми писали, що виставка CES завжди переповнена інноваційними технологічними розробками. Проте серед усіх представлених гаджетів можна натрапити на дійсно дивні пристрої.

гаджети кінотеатри технології телевізор CES 2025 проєктор

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