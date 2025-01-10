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Гаджети, які не очікували — що дивного показали на CES 2025

10 січня 2025 12:32
Володимир Мололкін - редактор
Сором'язливий робот та тостер для смартфона — 5 найдивніших гаджетів з CES 2025
Пухнастий робот Mirumi. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Виставка CES зазвичай дивує передовими й оригінальними розробками у сфері технологій. Проте серед усього розмаїття інновацій завжди можна натрапити й на досить ексцентричні пристрої. Цьогорічна подія не стала винятком — тут зібралася ціла колекція дивакуватих винаходів, які або справді знайдуть своє місце на ринку, або так і залишаться нездійсненними мріями.

Про це розповідає The Verge.

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Mirumi — сором'язливий робот, схожий на лінивця

Цей робот кріпиться на сумку чи рюкзак. Він може повертати голову та розглядатися навколо, використовуючи вбудовані сенсори. Якщо до нього торкаються або підходять незнайомці, робот може сховати обличчя.

Пушистый застенчивый робот Mirumi
Пухнастий сором'язливий робот Mirumi. Фото: Engadget

Пухнастий робот отримав назву Mirumi завдяки своїй сором'язливій поведінці. Він зацікавлено досліджує оточення, проте водночас може уникати незнайомих людей. Розробники планують запустити краудфандингову кампанію вже цього року.

Зарядний пристрій для телефона, схожий на тостер

Біла "коробка" — це зарядна станція, що живить зовнішні батареї. Ці батареї можна вставляти в мобільний чохол Swippitt's Link для додаткового заряду смартфона.

Зарядная станция для смартфона, похожая на тостер
Зарядна станція для смартфона, схожа на тостер. Фото: Allison Johnson/The Verge

Коли рівень заряду падає, потрібно вставити телефон у "тостер", і пристрій автоматично замінить розряджену батарею на повністю заряджену — без дротів і безконтактних зарядок. На перший погляд, важко здогадатися, що це не кухонний прилад, а зарядна станція для смартфонів. Ідея полягає в тому, щоб позбавити користувачів зайвих зусиль під час підзарядки й постійного підключення кабелів.

Висувна клавіатура

Механізм, що дозволяє клавіатурі "відсуватися", відкриваючи трекпад і цифровий блок. Вбудована камера відстежує позицію рук і автоматично перемикає режими роботи (клавіатура/трекпад/numpad).

Автоматическая выдвижная клавиатура AutoKeybo
Автоматична висувна клавіатура AutoKeybo. Фото: AutoKeybo

Обіцяна мета — підвищити продуктивність, зменшивши рухи між мишею й клавіатурою.

Хоча ідея має незвичний вигляд, у реальності не всі впевнені, що потребують такого функціоналу. Проте розробники переконані, що AutoKeybo дозволить пришвидшити робочі процеси.

Ще більш портативний дисплей LG StanbyME

27-дюймовий екран, який можна переносити на плечі завдяки додатковому ремінцю. Спеціальний чохол-"folio" надає дисплею вигляд велетенського планшета.

Портативный экран LG StanbyME 2
Портативний екран LG StanbyME 2. Фото: The Verge

Ця вдосконалена версія оригінального StanbyME від LG розрахована на ще більшу мобільність, адже транспортувати її тепер можна, фактично перекинувши через плече. До того ж екран має кілька технічних апгрейдів, що роблять його привабливішим порівняно з попередником.

Модульний робот SwitchBot для різноманітних домашніх завдань

Multitasking Household Robot K20 Plus Pro базується на компактному роботі-пилососі SwitchBot. Він має колісну "FusionPlatform", яку можна доповнювати різними блоками:

  • очищувач повітря;
  • вентилятор;
  • камера безпеки тощо.
Модульный робот-пылесос SwitchBot
Модульний робот-пилосос SwitchBot. Фото: SwtichBot

Завдяки модульному підходу, один і той самий робот може виконувати кілька різних завдань — прибирати кімнату, очищувати повітря або вести відеоспостереження. У перспективі SwitchBot планує додати роботизовані маніпулятори, щоб збільшити кількість можливих сценаріїв використання.

Нагадаємо, на виставці CES 2025 українці також брали участь. Вони були розміщені у двох павільйонах, де свої розробки демонстрували 18 українських компаній.

Також ми писали, що щороку виставка CES насичена різноманітними роботами. У 2025 році увагу відвідувачів привернув пухнастий сором'язливий робот Mirumi.

гаджети виставки технології роботи CES 2025

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