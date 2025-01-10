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Гаджеты, которые не ожидали — что странного показали на CES 2025

10 января 2025 12:32
Владимир Мололкин - редактор
Застенчивый робот и тостер для смартфона — 5 самых странных гаджетов с CES 2025
Пушистый робот Mirumi. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Выставка CES обычно удивляет передовыми и оригинальными разработками в сфере технологий. Тем не менее среди всего разнообразия инноваций всегда можно наткнуться и на весьма эксцентричные устройства. Нынешнее событие не стало исключением - здесь собралась целая коллекция чудаковатых изобретений, которые либо действительно найдут свое место на рынке, либо так и останутся несбыточными мечтами.

Об этом рассказывает The Verge.

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Mirumi — застенчивый робот, похожий на ленивца

Этот робот крепится на сумку или рюкзак. Он может поворачивать голову и рассматривать вокруг, используя встроенные сенсоры. Если к нему прикасаются или подходят незнакомцы, робот может спрятать лицо.

Пушистый застенчивый робот Mirumi
Пушистый застенчивый застенчивый робот Mirumi. Фото: Engadget

Пушистый робот получил название Mirumi благодаря своему застенчивому поведению. Он заинтересованно исследует окружение, однако в то же время может избегать незнакомых людей. Разработчики планируют запустить краудфандинговую кампанию уже в этом году.

Зарядное устройство для телефона, похожее на тостер

Белая "коробка" — это зарядная станция, питающая внешние батареи. Эти батареи можно вставлять в мобильный чехол Swippitt's Link для дополнительного заряда смартфона.

Зарядная станция для смартфона, похожая на тостер
Зарядная станция для смартфона, похожая на тостер. Фото: Allison Johnson/The Verge

Когда уровень заряда падает, нужно вставить телефон в "тостер", и устройство автоматически заменит разряженную батарею на полностью заряженную — без проводов и бесконтактных зарядок. На первый взгляд, трудно догадаться, что это не кухонный прибор, а зарядная станция для смартфонов. Идея заключается в том, чтобы избавить пользователей от лишних усилий во время подзарядки и постоянного подключения кабелей.

Выдвижная клавиатура

Механизм, позволяющий клавиатуре "отодвигаться", открывая трекпад и цифровой блок. Встроенная камера отслеживает позицию рук и автоматически переключает режимы работы (клавиатура/трекпад/numpad).

Автоматическая выдвижная клавиатура AutoKeybo
Автоматическая выдвижная клавиатура AutoKeybo. Фото: AutoKeybo

Обещанная цель — повысить производительность, уменьшив движения между мышью и клавиатурой.

Хотя идея выглядит необычно, в реальности не все уверены, что нуждаются в таком функционале. Однако разработчики убеждены, что AutoKeybo позволит ускорить рабочие процессы.

Еще более портативный дисплей LG StanbyME

27-дюймовый экран, который можно переносить на плече благодаря дополнительному ремешку. Специальный чехол-"folio" придает дисплею вид гигантского планшета.

Портативный экран LG StanbyME 2
Портативный экран LG StanbyME 2. Фото: The Verge

Эта усовершенствованная версия оригинального StanbyME от LG рассчитана на ещё большую мобильность, ведь транспортировать её теперь можно, фактически перекинув через плечо. К тому же экран имеет несколько технических апгрейдов, делающих его более привлекательным по сравнению с предшественником.

Модульный робот SwitchBot для разнообразных домашних задач

Multitasking Household Robot K20 Plus Pro базируется на компактном роботе-пылесосе SwitchBot. Он имеет колесную "FusionPlatform", которую можно дополнять различными блоками:

  • очиститель воздуха;
  • вентилятор;
  • камера безопасности и т.д.
Модульный робот-пылесос SwitchBot
Модульный робот-пылесос SwitchBot. Фото: SwtichBot

Благодаря модульному подходу, один и тот же робот может выполнять несколько разных задач - убирать комнату, очищать воздух или вести видеонаблюдение. В перспективе SwitchBot планирует добавить роботизированные манипуляторы, чтобы увеличить количество возможных сценариев использования.

Напомним, на выставке CES 2025 украинцы также принимали участие. Они были размещены в двух павильонах, где свои разработки демонстрировали 18 украинских компаний.

Также мы писали, что каждый год выставка CES насыщена разнообразными работами. В 2025 году внимание посетителей привлек пушистый застенчивый робот Mirumi.

гаджеты выставки технологии роботы CES 2025

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