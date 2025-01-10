Застенчивый робот и тостер для смартфона — 5 самых странных гаджетов с CES 2025

Гаджеты, которые не ожидали — что странного показали на CES 2025
Выставка CES обычно удивляет передовыми и оригинальными разработками в сфере технологий. Тем не менее среди всего разнообразия инноваций всегда можно наткнуться и на весьма эксцентричные устройства. Нынешнее событие не стало исключением - здесь собралась целая коллекция чудаковатых изобретений, которые либо действительно найдут свое место на рынке, либо так и останутся несбыточными мечтами.
Об этом рассказывает The Verge.
Mirumi — застенчивый робот, похожий на ленивца
Этот робот крепится на сумку или рюкзак. Он может поворачивать голову и рассматривать вокруг, используя встроенные сенсоры. Если к нему прикасаются или подходят незнакомцы, робот может спрятать лицо.
Пушистый робот получил название Mirumi благодаря своему застенчивому поведению. Он заинтересованно исследует окружение, однако в то же время может избегать незнакомых людей. Разработчики планируют запустить краудфандинговую кампанию уже в этом году.
Зарядное устройство для телефона, похожее на тостер
Белая "коробка" — это зарядная станция, питающая внешние батареи. Эти батареи можно вставлять в мобильный чехол Swippitt's Link для дополнительного заряда смартфона.
Когда уровень заряда падает, нужно вставить телефон в "тостер", и устройство автоматически заменит разряженную батарею на полностью заряженную — без проводов и бесконтактных зарядок. На первый взгляд, трудно догадаться, что это не кухонный прибор, а зарядная станция для смартфонов. Идея заключается в том, чтобы избавить пользователей от лишних усилий во время подзарядки и постоянного подключения кабелей.
Выдвижная клавиатура
Механизм, позволяющий клавиатуре "отодвигаться", открывая трекпад и цифровой блок. Встроенная камера отслеживает позицию рук и автоматически переключает режимы работы (клавиатура/трекпад/numpad).
Обещанная цель — повысить производительность, уменьшив движения между мышью и клавиатурой.
Хотя идея выглядит необычно, в реальности не все уверены, что нуждаются в таком функционале. Однако разработчики убеждены, что AutoKeybo позволит ускорить рабочие процессы.
Еще более портативный дисплей LG StanbyME
27-дюймовый экран, который можно переносить на плече благодаря дополнительному ремешку. Специальный чехол-"folio" придает дисплею вид гигантского планшета.
Эта усовершенствованная версия оригинального StanbyME от LG рассчитана на ещё большую мобильность, ведь транспортировать её теперь можно, фактически перекинув через плечо. К тому же экран имеет несколько технических апгрейдов, делающих его более привлекательным по сравнению с предшественником.
Модульный робот SwitchBot для разнообразных домашних задач
Multitasking Household Robot K20 Plus Pro базируется на компактном роботе-пылесосе SwitchBot. Он имеет колесную "FusionPlatform", которую можно дополнять различными блоками:
- очиститель воздуха;
- вентилятор;
- камера безопасности и т.д.
Благодаря модульному подходу, один и тот же робот может выполнять несколько разных задач - убирать комнату, очищать воздух или вести видеонаблюдение. В перспективе SwitchBot планирует добавить роботизированные манипуляторы, чтобы увеличить количество возможных сценариев использования.
Напомним, на выставке CES 2025 украинцы также принимали участие. Они были размещены в двух павильонах, где свои разработки демонстрировали 18 украинских компаний.
Также мы писали, что каждый год выставка CES насыщена разнообразными работами. В 2025 году внимание посетителей привлек пушистый застенчивый робот Mirumi.
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