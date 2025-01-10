Лучше, чем в кинотеатре — Hisense представила лазерный проектор L9Q на CES 2025

Лазерный проектор Hisense L9Q. Фото: Hisense

Hisense продолжает развивать линейку премиальных ультракороткофокусных проекторов для домашнего кинотеатра. На выставке CES 2025 компания анонсировала модель L9Q, оснащенную тройным лазерным двигателем для 4K Google TV. Новинка отличается высокой яркостью, точной передачей цветов, высоким контрастом и комплектуется экранами ALR размером до 150 дюймов.

Об этом пишет New Atlas.

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Каковы технические характеристики лазерного проектора Hisense L9Q

Хотя полные технические характеристики, цены и дата выхода на рынок еще не раскрыты, Hisense заявляет, что L9Q предложит уникальную универсальность, улучшенную производительность и роскошный дизайн, что снова изменит опыт домашнего просмотра.

Основой проектора является светодиодный двигатель TriChroma, который обеспечивает яркость до 5000 люменов, коэффициент контрастности 5000:1 и покрытие 110% цветовой гаммы BT.2020. Компания обещает беспрецедентную точность и яркость цветов, четкость и глубину деталей, а также качественное изображение даже в хорошо освещенных помещениях.

Модель L9Q предлагает выбор из пяти вариантов экранов, отражающих окружающий свет, диагональю от 100 до 150 дюймов.

Проектор поддерживает автоматическую настройку экрана, а также ручную коррекцию трапецеидальных искажений, что облегчает установку и позволяет беспроблемно изменять размеры экрана.

Новинка работает на базе Google TV с доступом к любимым потоковым сервисам, а также к сотням бесплатных телевизионных каналов и тысячам приложений. Проектор оснащен поддержкой голосового управления через Google Assistant, а также совместимостью с Amazon Alexa и Apple HomeKit. Для подключения медиаустройств есть порты HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC.

Акустическая система 6.2.2 обеспечивает высокое качество звучания и поддерживает технологии Dolby Atmos и DTA Virtual X для создания объемного звука. Инженеры вдохновлялись дизайном римских амфитеатров, чтобы оптимизировать звучание.

Корпус проектора выполнен из черного ореха и матового металла, дополненного атмосферной подсветкой.

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе модель L9Q дебютировала вместе с ультраярким экраном с коэффициентом усиления 2,9, обеспечивающим 1500 нит яркости по всему экрану — по словам компании, это впервые для лазерной индустрии.

Напомним, на выставке CES 2025 компания Lenovo показала ноутбук с революционным дизайном. Yoga Book 9i не имеет клавиатуры и тачпада, но на замену оснащен двумя экранами.

Также мы писали, что выставка CES всегда переполнена инновационными технологическими разработками. Однако среди всех представленных гаджетов можно встретить действительно странные устройства.