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Секрет блискучого екрана — як позбутися подряпин на смартфоні

22 грудня 2024 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Як позбутися подряпин на екрані смартфона — найдієвіші поради
Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

З часом, після використання смартфона, на його екрані можуть залишитися неприємні дрібні подряпини. Можна уникнути цього, якщо використовувати захисну плівку або скло, але якщо їх немає, то повернути колишній блиск дисплея можна без візиту до майстерні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можна позбутися подряпин на екрані смартфона.

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Використовуйте спеціальний розчинник або ізопропіловий спирт

Мабуть, це найпоширеніший метод. Рідину можна нанести на м'яку тканину з мікрофібри та протерти екран. Проте варто мати на увазі, що у процесі потрібно бути дуже обережним, щоб не завдати додаткової шкоди екрана, а також не варто тиснути на нього.

Зубна паста може допомогти у боротьбі з дрібними подряпинами

Звичайна зубна паста без усіляких кристаликів та ефекту відбілювання ідеально підходить для видалення поверхневих подряпин.

Втирати пасту потрібно круговими рухами, що сприятиме шліфуванню екрана. Знову ж, не натискайте сильно на екран, щоб не подряпати його ще більше. Після завершення процесу використайте вологу ганчірку, щоб протерти поверхню.

Як альтернативу, можна використовувати автомобільний віск, але він може лише приховати подряпини, а не видалити їх.

Використовуйте харчову соду

Звичайна харчова сода, яка є майже в кожного на кухні, може допомогти видалити подряпини. Для цього потрібно змішати її з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Далі її потрібно нанести на екран круговими рухами та протерти м'якою серветкою з мікрофібри.

Рослинна олія також може приховати подряпини

Хоча її ефективність тимчасова, вона також може допомогти приховати подряпини. Потрібно змочити тканину невеликою краплею олії та очистити екран. Після цього необхідно видалити залишки масла вологою серветкою. 

Дитяча присипка

Якщо соди не знайшлося, можна використати дитячу присипку. Аналогічно потрібно додати у неї води та розмішати, щоб утворилася паста. Наносити на екран потрібно обережно круговими рухами, а потім протерти чистою вологою серветкою.

Нагадаємо, дотримання деяких правил допоможе подовжити термін роботи батареї вашого смартфона. Деякі користувачі припускаються елементарних помилок, про які навіть не підозрюють.

Також ми писали, що ніхто не застрахований від падіння смартфона у воду. Щоб врятувати пристрій, потрібно діяти швидко, аби не призвести до серйозних пошкоджень у майбутньому.

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