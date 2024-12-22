Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне arrow

Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне

22 декабря 2024 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Как избавиться от царапин на экране смартфона — самые действенные советы
Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Со временем после использования смартфона на его экране могут остаться неприятные мелкие царапины. Можно избежать этого, если использовать защитную плёнку или стекло, но если таковых нет, то вернуть прежний блеск дисплея можно без визита в мастерскую.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно избавиться от царапин на экране смартфона.

Читайте также:

Используйте специальный растворитель или изопропиловый спирт

Пожалуй, это самый распространенный метод. Жидкость можно нанести на мягкую ткань из микрофибры и протереть экран. Однако следует иметь в виду, что в процессе нужно быть очень осторожным, чтобы не нанести дополнительный ущерб экрану, а также не следует давить на него.

Зубная паста может помочь в борьбе с мелкими царапинами

Обычная зубная паста без всяческих кристалликов и эффекта отбеливания идеально подходит для удаления поверхностных царапин.

Втирать пасту нужно круговыми движениями, что будет способствовать шлифовке экрана. Опять-таки, не нажимайте сильно на экран, чтобы не поцарапать его еще больше. После завершения процесса используйте влажную тряпку, чтобы протереть поверхность.

В качестве альтернативы можно использовать автомобильный воск, но он может только скрыть царапины, а не удалить их.

Используйте пищевую соду

Обычная пищевая сода, которая есть почти у каждого на кухне, может помочь удалить царапины. Для этого нужно смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Далее ее нужно нанести на экран круговыми движениями и протереть мягкой салфеткой из микрофибры.

Растительное масло также может скрыть царапины

Хотя ее эффективность временная, она также может помочь скрыть царапины. Необходимо смочить ткань небольшой каплей масла и очистить экран. После этого необходимо удалить остатки масла влажной салфеткой.

Детская присыпка

Если соды не нашлось, можно использовать детскую присыпку. Аналогично нужно добавить в нее воды и размешать, чтобы образовалась паста. Наносить на экран нужно осторожно круговыми движениями, затем протереть чистой влажной салфеткой.

Напомним, соблюдение некоторых правил поможет продлить срок работы батареи вашего смартфона. Некоторые пользователи допускают элементарные ошибки, о которых даже не подозревают.

Также мы писали, что никто не застрахован от падения смартфона в воду. Чтобы спасти устройство, нужно действовать быстро, чтобы не привести к серьезным повреждениям в будущем.

телефоны смартфон советы царапины на стекле экран

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

06:30 Кукуруза в декабре дорожает — почему придется платить больше

06:10 100% скидка на коммуналку — почему могут отменить льготу

06:10 Когда родственники не будут получать деньги за пленного военного

06:10 Украинцы получат десять пенсий сразу — условия

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

06:06 Рождество 2024 — сколько львовяне тратят на праздничный стол

06:02 Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне

06:01 Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно

06:01 У клиентов Ощадбанка проблемы со снятием налички — что делать

05:20 Наш казак — Андрей Ермак отреагировал на победу Александра Усика

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

06:30 Кукуруза в декабре дорожает — почему придется платить больше

06:10 100% скидка на коммуналку — почему могут отменить льготу

06:10 Когда родственники не будут получать деньги за пленного военного

06:10 Украинцы получат десять пенсий сразу — условия

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

06:06 Рождество 2024 — сколько львовяне тратят на праздничный стол

06:02 Секрет блестящего экрана — как избавиться от царапин на смартфоне

06:01 Турки Аль аш-Шейх хочет увидеть бой Усика с Дюбуа — что известно

06:01 У клиентов Ощадбанка проблемы со снятием налички — что делать

05:20 Наш казак — Андрей Ермак отреагировал на победу Александра Усика

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине