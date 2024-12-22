Как избавиться от царапин на экране смартфона — самые действенные советы

Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik

Со временем после использования смартфона на его экране могут остаться неприятные мелкие царапины. Можно избежать этого, если использовать защитную плёнку или стекло, но если таковых нет, то вернуть прежний блеск дисплея можно без визита в мастерскую.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно избавиться от царапин на экране смартфона.

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Используйте специальный растворитель или изопропиловый спирт

Пожалуй, это самый распространенный метод. Жидкость можно нанести на мягкую ткань из микрофибры и протереть экран. Однако следует иметь в виду, что в процессе нужно быть очень осторожным, чтобы не нанести дополнительный ущерб экрану, а также не следует давить на него.

Зубная паста может помочь в борьбе с мелкими царапинами

Обычная зубная паста без всяческих кристалликов и эффекта отбеливания идеально подходит для удаления поверхностных царапин.

Втирать пасту нужно круговыми движениями, что будет способствовать шлифовке экрана. Опять-таки, не нажимайте сильно на экран, чтобы не поцарапать его еще больше. После завершения процесса используйте влажную тряпку, чтобы протереть поверхность.

В качестве альтернативы можно использовать автомобильный воск, но он может только скрыть царапины, а не удалить их.

Используйте пищевую соду

Обычная пищевая сода, которая есть почти у каждого на кухне, может помочь удалить царапины. Для этого нужно смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Далее ее нужно нанести на экран круговыми движениями и протереть мягкой салфеткой из микрофибры.

Растительное масло также может скрыть царапины

Хотя ее эффективность временная, она также может помочь скрыть царапины. Необходимо смочить ткань небольшой каплей масла и очистить экран. После этого необходимо удалить остатки масла влажной салфеткой.

Детская присыпка

Если соды не нашлось, можно использовать детскую присыпку. Аналогично нужно добавить в нее воды и размешать, чтобы образовалась паста. Наносить на экран нужно осторожно круговыми движениями, затем протереть чистой влажной салфеткой.

Напомним, соблюдение некоторых правил поможет продлить срок работы батареи вашего смартфона. Некоторые пользователи допускают элементарные ошибки, о которых даже не подозревают.

Также мы писали, что никто не застрахован от падения смартфона в воду. Чтобы спасти устройство, нужно действовать быстро, чтобы не привести к серьезным повреждениям в будущем.