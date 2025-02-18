Темний режим на телефонах — коли він корисний, а коли шкодить очам і батареї

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Темний режим на телефонах і ноутбуках став популярним завдяки можливості зменшити навантаження на очі та заощадити заряд батареї. Однак, цей параметр не завжди є оптимальним вибором для кожного користувача.

Про це пише MakeUseOf.

Читайте також:

Що таке темний режим

Темний режим змінює колірну схему пристрою, замінюючи світлий фон на темний. Його часто плутають із нічним режимом, який додає екрану теплий відтінок (жовтий або червоний) та зменшує синє світло, що може покращити якість сну.

Зараз темний режим використовується завдяки своїй естетиці та потенційним перевагам, але він не завжди дійсно корисний.

Темний режим не завжди зменшує навантаження на очі

Помилково вважається, що темний режим одразу зменшує напруження на очі. Однак цей ефект можна помітити лише в умовах недостатнього освітлення. В яскраво освітленому середовищі очі змушені напружуватися більше, щоб розрізняти темний інтерфейс, що може викликати додаткову втому.

Якщо виникає бажання зменшити навантаження на очі, краще вмикати темний режим ввечері, коли освітлення слабше, а вдень залишатися на світлому режимі. Сучасні смартфони підтримують автоматичне перемикання режимів залежно від часу доби.

Темний режим може погіршити читабельність

Проведено багато досліджень, в яких виявлено, що очі краще сприймають темні об'єкти на світлому фоні, тому світлий режим зазвичай комфортніший для читання.

У світлому режимі текст сприймається швидше та легше, ніж у темному. Окрім цього, люди з астигматизмом можуть бачити розмиті контури літер у темному режимі, що може ускладнити читання.

Економія заряду батареї залежить від типу екрана

Одна з головних причин, чому люди вмикають темний режим, — бажання зекономити заряд батареї. Але це працює лише на пристроях з OLED або AMOLED-екранами.

На LCD-дисплеях темний режим не має жодного впливу на енергоспоживання, оскільки підсвітка працює постійно. Навіть на OLED-екранах економія помітна лише при яскравості 100%. Якщо ж екран працює на середньому рівні яскравості (30-40%), то заощадження заряду складе лише близько 9%, що непомітно для більшості користувачів.

Темний режим не зменшує відволікання

Дехто вважає, що темний режим допомагає зосередитися, але насправді він лише змінює вигляд інтерфейсу. Щоб мінімізувати відволікання, краще скористатися режимами "Фокусування" або "Не турбувати", які блокують непотрібні сповіщення.

Коли варто використовувати темний режим

Темний режим має сенс у таких випадках:

читання в темряві — зменшує навантаження на очі в умовах слабкого освітлення;

чутливість до яскравого світла — якщо яскравий екран викликає дискомфорт, темний режим може стати хорошою альтернативою;

економія заряду на OLED-екранах — якщо у вас OLED-дисплей і яскравість зазвичай висока, темний режим може трохи продовжити роботу батареї.

Однак якщо ви використовуєте телефон здебільшого вдень або читаєте багато тексту, світлий режим буде зручнішим і менш втомлюватиме очі.

Нагадаємо, вважається, що регулярне перезавантаження смартфона допомагає покращити його продуктивність та зменшити збої. З одного боку, це так, проте щоденний рестарт може не мати сенсу.

Також ми писали, що сучасні смартфони виконують безліч корисних функцій та забезпечують зв'язок. Все чудово до того моменту, поки не розрядиться батарея, і його не потрібно буде ставити заряджатися. З цього виникає питання, чи можна користуватися пристроєм під час цього процесу.